El Extremadura, primer equipo de Segunda que aboga por declarar nula la temporada 2019/2020

Manuel Mosquera, entrenador del Extremadura, defendió que no debería reanudarse la Segunda División y abogó por anularla y empezar en septiembre una temporada nueva, al tiempo que tachó de insolidario que la Real Sociedad pretendiera entrenarse esta semana y el Fuenlabrada, hacer test de grasa corporal a sus jugadores.

"Desde un punto de vista coherente y sensato no se debería jugar más", comentó el técnico en una entrevista en Radio Marca Coruña. El entrenador coruñés explicó que durante el confinamiento ha pensado "mil veces" que se va a jugar y otras mil que no se va a reanudar la competición.

"Tanto mi cuerpo técnico como jugadores estamos con el motor de competición encendido, preparados para lo que nos digan siempre y cuando se cumplan las normas mínimas de seguridad, no solo del fútbol, sino de sociedad", manifestó. Mosquera añadió que "los jugadores tienen miedo a lo que pueda pasar" porque sus "mujeres están embarazadas, con niños pequeños, familiares", y pueden correr el riesgo de contagiarse de la Covid-19.

"Jugaríamos en unas condiciones en que no sé si seriamos capaces de tener medidas extraordinarias. Igual los equipos grandes pueden tener infraestructuras para mantener eso, pero equipos como el Extremadura no tenemos pasta para tener quince vestuarios, siete campos y un hotel para nosotros solos", argumentó.

En este sentido, concluyó que "lo mejor sería suspender la liga y en septiembre empezar una liga nueva". Se trataría, apuntó, de "aceptar las pérdidas" económicas y "conjugarlas" con los "sueldos" de las plantillas y cuerpos técnicos y después recuperarse como lo harán "otros sectores de la sociedad".

Real y Fuenlabrada, insolidarios

Igualmente, consideró que la pretensión de la Real Sociedad de empezar los entrenamientos y del Fuenlabrada de efectuar mediciones de grasa a los jugadores están dentro de "una lógica", pero señaló que son insolidarias porque todos los equipos y deportes tienen que ir por el mismo camino.

"Son medidas que explicadas por la Real Sociedad y el Fuenlabrada tienen cierta lógica, pero si lo explicas en un colectivo, no tendría sentido que alguien haga eso, porque de alguna forma parece que abres un camino. No hay Juegos Olímpicos, Wimbledon, y parece que el fútbol es el que tiene que volver porque sí", manifestó.

"Ahí es donde creo que deberíamos tener una capacidad para pensar que el mundo del fútbol está más atrás, no es importante ahora. Entiendo lo que querían hacer, porque era con medidas preventivas, pero si todos estamos en lo mismo, no puede ser que unos hagan controles de grasa y otros corran libres por un campo", incidió.

Mosquera señaló que no tiene "nada contra la Real Sociedad y el Fuenlabrada", pero pidió solidaridad. "Si abrimos esa grieta, la abriríamos en otros deportes. Lo que ha querido hacer la Real dentro de una lógica es insolidario de alguna forma y eso lo tenemos que tener todos claro, tenemos que estar todos en lo mismo y no creer que lo nuestro es especial porque, si no, nos equivocaremos", sentenció.

