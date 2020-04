Revés para acabar la temporada en Europa: la liga china no volverá hasta el 1 de julio

La temporada está más cerca de no poder acabarse. Y es que desde China, donde el coronavirus está bajo control, no llegan noticias positivas en lo que respecta al deporte. La Asociación China de Baloncesto (CBA), que lleva suspendida desde el pasado 1 de febrero, se enfrenta a un nuevo aplazamiento, tal y como detalla el periodista chino Zhang Duo y del que se hace eco el medio Sportando.

No habrá baloncesto profesional en China hasta el 1 de julio. Es el tercer aplazamiento, pese a que el anterior parecía el definitivo. La primera fecha que se estudió para volver era el 15 de abril, es decir este miércoles, pero el temor a un rebrote del coronavirus provocó que las autoridades recomendaran que se pospusiera hasta mayo.

Todo hacía indicar, con las cifras que se manejan en China, que mayo iba a ser la fecha definitiva para volver. Pero no será así. Para evitar cualquier riesgo no se volvería hasta julio, dos meses más tarde, y ahora mismo el gigante asiático es el mayor reflejo para el resto del mundo. Si la temporada allí no vuelve hasta julio, en Europa podría no hacerlo hasta agosto y a esas alturas será muy complicado terminar el curso sin poner en riesgo el siguiente.

Jeremy Lin, una de las estrellas de la CBA (liga china de baloncesto) Reuters

China podría pasar cinco meses sin deportes si se cumple la última previsión. Además, se valora ya la posibilidad de una rebaja salarial de entre un 15% y un 30% para los jugadores de la liga de baloncesto. Otro revés para los extranjeros de la liga, que ya alzaron la voz por tener que volver a China para no perder sus contratos.

Problemas para el deporte europeo. En España, la ACB estudia alternativas como concentrar el final de liga en una sola sede en las Islas Canarias e incluso realizar unos playoffs de 16 equipos. En cuanto al fútbol, se quiere regresar a finales de mayo o principios de junio para cumplir con el calendario. Si lo hace más tarde sería prácticamente imposible...

