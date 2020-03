Rubiales no ve viable jugar cada 48 horas cuando vuelva La Liga: "Los futbolistas son personas"

Luis Rubiales ha manifestado su oposición a jugar encuentros cada 48 horas y ha anunciado que ha mandado hacer un informe para ver las consecuencias sanitarias en los jugadores que tendría disputar partidos en esa franja de tiempo.

"En la última reunión que tuvimos, hubo un planteamiento de LaLiga de jugar cada 48 horas. El presidente de AFE contestó que el estarían dispuestos a ser flexibles. Por esto ha tomado un interés especial el informe que hemos encargado. Los futbolistas son personas, recuperar el ritmo de competición es difícil. Jugar cada 48 horas es inhumano, es muy difícil en el fútbol profesional", explicó el presidente.

La polémica saltó cuando Javier Tebas expuso la posibilidad de jugar cada 48 horas de forma pública, cuestión que Rubiales no ve viable. "Creemos que hay que dar soluciones a esos partidos perdidos, pero no a costa de salud de los jugadores. Nosotros no elaboramos calendarios, no nos justa jugar a ser adivino. Estamos viviendo una situación tremendísima. No nos atrevemos. Creemos que hemos hecho bien en no buscar ese límite", mantiene el presidente de la RFEF.

Además, adelantó que estudiarán con ayuda médica el mejor momento para volver a competir. "He encargado un informe a la jefa del departamento médico de la Federación para que nos digan cuáles son los plazos y los tiempos que hay que marcar. Veremos en qué manera, con qué plazo y con qué tiempo entre partido y partido fijaremos los encuentros", explicó Rubiales.

En cuanto a la polémica sobre la posibilidad de que los jugadores pudieran cobrar más, Rubiales se ha mantenido firme. "No me planteo la posibilidad de que sea cierto que los jugadores puedan cobrar más por jugar cada 48 horas".

No pone fechas

Rubiales no quiere escuchar hablar de fechas para que vuelva el fútbol. "Todas las competiciones de fútbol están suspendidas y no hacemos cábalas sobre nuevas fechas. La federación no va a poner fechas. En el momento en el que la normalidad vuelva, hablaremos. Y en ese momento tendremos que dar la posibilidad de que los protagonistas compitan en las mejores condiciones", sentenció el presidente con respecto a la fecha de regreso del fútbol.

El presidente de la Federación tiene claro que esta temporada tiene que acabar "Siempre hemos abogado porque una temporada como esta debe acabar. He escuchado alguna reflexión como que no fastidiemos dos temporadas por arreglar una. Primero la salud, luego terminar la temporada y ya veremos qué pasa con la siguiente temporada. Plantear que no haya ascensos o descensos, sería desastroso para el fútbol español. Cuando estemos en disposición, terminaremos la temporada".

Eso sí, Rubiales avisa de que "hay que asumir que si tomamos parte de la siguiente temporada se perderá dinero", por eso ha tendido esa mano a LaLiga para buscar vías de financiación para los clubes de Primera y Segunda. "Tenemos que rebajar las tensiones y tratar de sumar. En este momento solo tienen que aflorar las ideas constructivas. Yo tiendo la mano, aunque no me van a convencer de cuestiones en las que somos contrarios", explicaba Rubiales cuando le preguntaban si es momento de que firme la paz con Tebas.

En cuanto a la posibilidad de que Italia esté pensando en no acabarla, Rubiales se mantiene firme. "Van a surgir muchas voces, a veces se da por sentado de manera oficial. Nosotros vamos a luchar primero por la salud y segundo por terminar las competiciones. Si hay otros países que piensan diferente, nosotros miraremos a FIFA y UEFA. Nosotros nos sentimos tranquilos diciéndole a clubes y aficionados que lo que se gane o se pierda sea en el terreno de juego", sostiene el presidente.

