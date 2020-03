Aganzo, Alcalá y un miembro de AFE se enganchan por los salarios de los jugadores

Los salarios de los jugadores de Primera División van a ser motivo de discusión en las próximas semanas. Con una crisis económica a la vista derivada de las consecuencias del coronavirus, los clubes ya buscan fórmulas para no ver desestabilizada su integridad económica ni sus cuentas ante el largo parón sin competición que están viviendo por culpa del Covid-19.

Este martes hubo una reunión entre AFE y LaLiga para discutir las condiciones en las que se podrían aplicar los ERTEs, una discusión que dio más de lo que podía pensar. Juan Antonio Alcalá abría El Partidazo de COPE con la noticia de que estos dos organismos habían acordado que los jugadores tendrían un aumento de sueldo si después del parón se jugasen encuentros cada dos o tres días.

David Aganzo quiso entrar al programa para desmentir la información y aclarar que no había planteado a LaLiga, ni LaLiga a él, una medida así. El presidente de AFE aclaró que en la reunión de este martes solo se plantearon cuestiones de los ERTEs, ante los que mostró un claro rechazo para que se normalicen como la vía para que los equipos salvaguarden su economía.

David Aganzo, durante un acto de AFE EFE

Ante este enganchón, una de las fuentes que confirmó la noticia a Alcalá, Queco Piña, miembro de la Junta Directiva de AFE, quiso entrar al programa a confirmar lo que estaba contando el periodista de COPE. "Me llegó la noticia por dos clubes y sí es verdad la noticia de Juan Antonio Alcalá; me llega de un director general de un club. Por desgracia esta es la manera de proceder de Aganzo. No me gusta que en nombre de los futbolistas se quiera sacar rédito; es muy lamentable", explicó el afectado.

Piña quiso aclarar que hacía público esto en vez de solucionarlo internamente porque no hay ruegos y preguntas en las últimas juntas. "A mí me dicen que es un acuerdo cerrado LaLiga-AFE; la persona me llama pensando que yo ya lo sabía para quejarse por la manera de proceder", insistía el miembro de la Junta Directiva de AFE.

Aganzo aclaró que Piña "no es trabajador de AFE", explicó que en la reunión había cuatro personas, "Tebas, Gil, Diego Rivas y yo", y que le "resulta extraño que un miembro de la Junta tenga que defender a los jugadores, tenga información de un director".

[Más información: AFE pide protección ante los ERTES y línea de comunicación con Ministerio, CSD, RFEF y LaLiga]