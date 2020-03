El expreparador físico de la Roma que superó el coronavirus gracias a un tratamiento

Cada día que pasa, el coronavirus va dejando más contagios y muertes en cualquier parte del mundo. Muchos consiguen recuperarse y otros por desgracia acaban falleciendo.

El caso de Fausto Russo, un preparador físico italiano que ha trabajado en equipos de fútbol como la Roma o el Formia -actualmente milita en el Atlético Fiuggi Terme, de la Serie D italiana-, y que contrajo el coronavirus sin saber aún cómo, ha resultado esperanzador ya que ha conseguido curarse gracias a un tratamiento experimental llevado a cabo en dos hospitales de Nápoles.

Este medicamento, destinado para la artritis reumatoide, le hizo mejorar entre un 60 y un 70% en apenas 48 horas y ahora podrían darle el alta en tres o cuatro días.

"Me vino una fiebre muy fuerte y me ingresaron en el hospital. Me hicieron la prueba, resultó positiva y desde aquel día arrancó el calvario. Sólo el hecho de poder contarlo y de poder hablar es ya mucho para mí", comentó.

"Solo puedo agradecer al doctor Ascierto por llamar la atención de todos los demás centros en Italia sobre este medicamento y por liderar el ensayo porque se trata de salvar vidas", contó el preparador físico en Rai Sport.

[Más información: El duro relato de un atleta italiano tras superar el Covid-19: "Perdí el gusto y el olfato y escupí sangre"]