Otro lío entre el PSG y Mbappé: no le dejarán ir con Francia a los Juegos Olímpicos de Tokio

Todo hacía indicar que Kylian Mbappé acudiría a los Juegos Olímpicos de Tokio de este 2020 para defender la camiseta de Francia y crear una súper selección junto a la gran generación sub23 con la que cuenta el país galo. El delantero parisino sería la punta de lanza de un proyecto que sería favorito para alcanzar la medalla de oro este próximo verano.

Pero el PSG va a complicar el viaje de Mbappé hasta Japón. Según informa L'Equipe, el equipo francés habría enviado una carta a la Federación en la que le explica que no va a liberar a su jugador ya que no está dentro de las fechas FIFA. Esta circunstancia les da a los clubes la posibilidad de decidir si un jugador va o no va a la cita olímpica. Y en el caso del delantero, la entidad parisina parece dispuesta a crear una nueva confrontación con su jugador para que no se desgaste más en un año en el que también acudirá a la Eurocopa.

De hecho, esta es la principal razón que da el PSG en esa carta a la Federación de Fútbol Francesa. El club francés entiende que participando en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos, el jugador se perdería el comienzo de la temporada. Todo esto sucede en un entorno en el que Mbappé aún no ha contestado a la propuesta de renovación del equipo de su ciudad de origen, alimentando los rumores de una posible salida en las próximas temporadas.

Messi y Mbappé, en un Argentina - Francia EFE

Quiere ir

Mbappé estaba en la preselección de 80 jugadores que elaboró el seleccionador olímpico, Sylvain Ripoll. Además, el jugador había mostrado públicamente su deseo de jugar con Francia en los Juegos Olímpicos. "Quiero ganar el triplete, ganar la Champions, la Eurocopa y, como colofón, los Juegos Olímpicos.

En la misma información de L'Equipe se apunta a que el PSG también se habría puesto en contacto con la Federación brasileña para explicarles que tampoco liberarán a Neymar Jr. para que pueda acudir a los Juegos Olímpicos. Cabe recordar que el '10' del equipo parisino también jugará la Copa América este verano.

