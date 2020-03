Cerezo, sobre una posible suspensión de La Liga por el coronavirus: "Haremos lo que nos digan"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, sobre un posible parón en La Liga debido a la crisis del Covid19, afirmó que "Tebas y Rubiales son los que tienen que decidir", pero que a su vez "otros tienen que decidir por ellos", por lo que "se hará lo que se crea conveniente para mejorar esta situación".



Cuestionado al respecto, al terminar el acto de entrega de acreditaciones a los nuevos embajadores de la Marca España, en el Palacio de El Pardo de Madrid, Cerezo dijo: "Lo que diga LaLiga haremos, lo que diga la Federación haremos, y lo que diga Sanidad haremos. Nosotros no tenemos problema".



"Siempre hay una preocupación, pero a nosotros lo que nos transmiten es tranquilidad y que no va a suceder nada aquí en España", añadió.

Un aficionado con mascarilla en el Santiago Bernabéu ante el temor de contagio de coronavirus REUTERS

Cerezo tampoco quiso adelantar acontecimientos: "No hablemos en futuro, hablemos en presente, que de momento creo que no se va a paralizar y, de momento, el sábado vamos a jugar contra el Sevilla, que es lo que nos interesa".



Por último se refirió a la situación del equipo, en estos momentos fuera de puestos de Champions League. "Claro que me preocupa, pero, bueno, ya entraremos", concluyó.

