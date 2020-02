El exárbitro Antonio Torres quiere presidir la RFEF: competirá con Casillas y Rubiales

Antonio Torres será el nuevo rival de Iker Casillas y Luis Rubiales por la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El que fuera árbitro ha presentado su candidatura para las elecciones de organismo, como ya intentara anteriormente con la Federación Catalana de Fútbol. Sin embargo, en aquello ocasión no tuvo éxito y denunció que no pudo optar al cargo por no haber nacido en Cataluña.

Ahora se enfrenta a un proceso nada sencillo en la RFEF. Para poder presentarse oficialmente como candidato a la presidencia, Torres debe conseguir el 15% de avales de los miembros de la Asamblea: 21 componentes de los 140 que componen el estamento.

Torres jugó en el Sabadell, en el Gimnástico Mercantil y en el Terrasa durante los 10 años que disfrutó como futbolista. Posteriormente, con la mayoría de edad cumplida, pasó 18 arbitrando –seis de ellos, en Segunda división B–. Siempre se ha caracterizado por ser un claro defensor de la figura de los colegiados, difundiendo la formación y la cultura para protegerles.

El exárbitro tendrá que competir con dos pesos pesados como Luis Rubiales e Iker Casillas. Ambos rivalizan de forma muy directa por la presidencia de la RFEF y todo se ha ido ajustando con el avance de las semanas.

