Setién, sobre la eliminación del Barcelona en la Copa: "Todo ha ido bien salvo el resultado"

El Barcelona ha caído ante el Athletic de una de las maneras más crueles. Iñaki Williams marcó un gol en el minuto 93 para adelantar a los suyos en el marcador cuando prácticamente se daba por hecho la prórroga. El conjunto vasco dio la sorpresa en San Mamés y pasa a semifinales de la Copa del Rey.

Quique Setién ha valorado la eliminación de su equipo considerando que "el resultado siempre es lo más importante, pero también lo son las sensaciones". "El equipo ha dado un nivel muy bueno y creo que ha sido bastante superior. No es fácil controlar el juego del Athletic, pero creo que Ter Stegen no ha hecho ninguna parada en todo el partido", explicó.

El entrenador del Barça manifestó que en la segunda mitad han generado cuatro o cinco ocasiones "muy claras" y su gol ha llegado en un momento en el que había reacción. "Toda la segunda parte el partido ha estado como queríamos, la pena ha sido no ponernos por delante porque ellos no estaban cómodos", agregó.

Iñaki Williams ante el Barcelona EFE

Además, habló sobre el acierto en las áreas confesando que teniendo en cuenta todos los años que lleva en el fútbol "hay días que tienes una y la metes y otras diez y no lo haces". "No sé si es inspiración, confianza o qué....Hay cosas que ni los entrenadores ni los jugadores podemos controlar y esta es una de ellas", indicó.

Penalti claro sobre De Jong

"Todo ha ido bien salvo el resultado. Es triste irnos eliminados, pero creo que hemos dado un paso adelante en lo que debemos mejorar. Me voy a quedar con muchas más cosas que el resultado en un partido muy complicado y difícil", manifestó.

Por último, Setién apuntó que la jugada de De Jong no la ha visto desde donde está aunque por lo que le han dicho era "un penalti claro" pero del árbitro no va a hablar. "Había pasado un proceso febril y está un poco más débil. Creo que se ha sobrecargado un poco y no será nada importante", opinó sobre el estado de Gerard Piqué.

