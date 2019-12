Continúa la guerra entre Neymar y la afición del PSG: los mandó callar tras su gol

La guerra entre Neymar Júnior y los aficionados del Paris Saint-Germain. Un nuevo encontronazo se ha producido este miércoles durante el encuentro ante el Nantes. Desde el inicio del partido, se han escuchado algunos silbidos por parte de los presentes y el brasileño no ha desaprovechado la oportunidad para responderles.

Aunque el equipo parisino se ha impuesto por 2-0 sin mayores complicaciones, la tensión ha caracterizado el choque. Neymar anotó el segundo tanto para los suyos y su celebración ya está dando mucho de qué hablar. El delantero ha mandado callar a aquellos que le insultaron llevándose el dedo a la boca.

Un gesto que, lejos de solucionar el asunto, echa más 'leña al fuego'. No obstante, los aficionados no son los únicos que han mostrado su descontento con el brasileño ya que su entrenador le dejó un recado tras estar presente en la Caja Mágica para disfrutar de la Copa Davis. "Como entrenador, ¿me gusta? No, obviamente no", manifestó en rueda de prensa.

Neymar Júnior, en el partido del PSG ante el Real Madrid de la Champions League Reuters

Por su parte, la victoria ante el Nantes deja al conjunto de Thomas Tuchel como líder con cinco puntos de ventaja respecto al Marsella, que el martes ganó al Angers. El Paris Saint-Germain, sin embargo, tiene un partido menos, el que fue aplazado el domingo, contra el Mónaco, por el mal tiempo.

