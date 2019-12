Simeone se excusa "en un año de transición"... y el Atlético le da un toque de atención

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este domingo, tras la derrota con el Barcelona, que no se va "contento con jugar bien", porque su equipo necesita puntos, afirmó que estar a seis puntos del Barcelona y el Real Madrid no le "preocupa mucho" y sí lo hace estar a cinco del Sevilla y esperó que su conjunto tenga "fuerza para sostener este momento".

"El equipo lo dio todo, hay que saber el año de transición en el que estamos. Paciencia y tranquilidad", sostenía el Cholo insistiendo en la dificultad que supone reponerse tras la salida de varios pesos pesados el último verano. Estas palabras dieron de qué hablar.

Minutos después hablaría Clemente Villaverde, consejero delegado del Atlético, y corrigió las palabras de Simeone: "La transición nuestra es estar peleando siempre arriba por todo. Tenemos 11 jugadores nuevos, pero tiene que ser una transición que te permita pelear por todo", dijo. Un 'toque' al Cholo.

Se aleja de Barça, Madrid... y Sevilla

"Del Barcelona y el Real Madrid no me preocupa mucho. Me preocupa del Sevilla, que ya se fue a cinco puntos y no tenemos que intentar alejarnos de esos puestos que son los más cercanos en este momento", explicaría Simeone en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.

Simeone, en el banquillo del Atlético de Madrid EFE

"Reforzados saldríamos con puntos. Con merecimientos es una caricia, pero cuando miras la clasificación no estás contento. A seguir trabajando, buscando ser más fuertes, siendo un bloque como los últimos partidos y competir como lo venimos haciendo. Esto es un pulso como la vida. Cuando las cosas van mal te tuercen la mano. Esperamos tener fuerza en el brazo para sostener este momento", enfatizó.

"Necesitamos los puntos. Esto es por puntos, no por merecimientos, pero los únicos caminos para buscarlos es buscar merecerlos. Estamos en la línea que tenemos que seguir e insistir en mejorar en los detalles de encontrar mayor agresividad, intensidad y sobre todo más tranquilidad en el final de jugada", abundó.

"Todos necesitamos puntos en esta carrera por la clasificación y los objetivos importantes que tienen los clubes cuando arranca la temporada. Si no sumamos, obviamente nos preocupamos. No me voy contento con jugar bien", insistió.

