Así se quedó el vestuario del Barça tras la catástrofe de Liverpool

No todo iban a ser celebraciones y bromas en el documental 'Matchday' de Rakuten TV. El Barcelona pudo celebrar el título de La Liga pero sufrió dos duras derrotas que marcaron la temporada. El transcurso de días entre la eliminación del equipo azulgrana a manos del Liverpool y la final de Copa del Rey ante el Valencia aparecen en el séptimo capítulo titulado '18 días de tormenta'.

Las imágenes se centran en el antes y el después de la remontada del conjunto liderado por Jurgen Klopp. Leo Messi quiso advertir a sus compañeros antes del inicio del partido de lo que podía pasar y que, finalmente, pasó: "Vamos a salir fuertes. Lo de Roma fue culpa nuestra, de nadie más. Que no pase lo mismo".

Gerard Piqué quiso excusarse: "Dentro del campo, en los momentos en los que pasa es muy difícil. Te marcan el primer gol rápido y te aparecen los fantasmas de Roma supongo". Por su parte, Ter Stegen reconocía que esperaban que "la energía del Liverpool descendiera de alguna manera" y que se encontraran a ellos mismos, pero "no fue fácil".

Los jugadores del Barcelona durante el partido del Liverpool en la Champions League Reuters

Sergio Roberto explicó lo sucedido a su manera: "Ellos atacando y atacando, con los ánimos en las nubes y nosotros muy abajo. No paraba de mirar el marcador, no me creía lo que estaba pasando". "Todos estábamos hundidos, mirando abajo. Nadie decía nada, estábamos todos que no nos lo creíamos. Pierdes un partido y parece que todo se va la basura", indicó.

Además, confesó que Messi se quedó muy afectado por la remontada: "Leo estaba muy jodido después de Liverpool. Como capitán, haciendo el discurso al principio de temporada sobre que traeríamos la Champions a toda la afición. El más que nadie estaba muy dolido y muy triste".

