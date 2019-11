El ataque de Gerard Piqué a la prensa deportiva: "Como siempre, sacan de contexto"

Gerard Piqué no se aleja del ojo del huracán. Después de la disputa de la Copa Davis se esperaba un ambiente más relajado para el azulgrana tras la presión sufrida a raíz de la competición. No obstante, el central se ha vuelto a colocar debajo de los focos al enviar un mensaje a través de las redes sociales. Estas palabras tienen un único destinatario: la prensa deportiva.

Este jueves sale a la luz el primer capítulo 'Matchday', producido por Barrio, Rakuten TV y Kosmos Studios. En él, aparece una conversación entre el futbolista y el propietario de Rakuten en la que se ha sacado de contexto una frase y ha sido utilizada como titular en algunos medios de comunicación: "Quisiera o no, íbamos a ir a la fiesta", fueron las palabras que han sido "sacadas de contexto" y que han provocado la reacción de Piqué.

"La prensa deportiva, como siempre, saca de contexto una conversación mía con el propietario de Rakuten. En ella, le explico que tuve que reunirme con el míster para explicarle que era importante que los jugadores fueran a un evento del partner principal del club en Nueva York. Luego se preguntan porqué los jugadores cada vez están más separados y distantes de los medios...", escribió en su cuenta de Instagram.

Piqué y Ernesto Valverde, con el Barcelona Reuters

No obstante, tiene una explicación y la conversación completa es la siguiente: "¿Recuerdas la fiesta de Nueva York?", pregunta el azulgrana para añadir: "Lo que me costó convencer a Valverde de que nos dejara ir. Hasta cinco veces fui a hablar con él para decirle que era bueno para el equipo y era importante. Él me preguntaba por qué y me decía que no veía razones para que fuéramos de fiesta, no lo entendía. Quisiera o no, íbamos a ir a la fiesta".

[Más información: Piqué: "Valverde no entendía que quisiéramos ir de fiesta; quisiera o no, íbamos a salir"]