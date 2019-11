Óscar Alonso, el fisio que pone el acento español al fútbol en Malta: "Aquí no se acuerdan tanto del 12-1"

Es la selección 182 en el ranking FIFA y es la federación 40 en el ranking UEFA por países. Malta nunca ha sido popular en la historia del fútbol. De hecho, lo más popular que le ha ocurrido al país en el mundo del fútbol seguramente sea esa derrota por 12-1 que se recuerda siempre que se puede en España para apelar al espíritu de la remontada.

Pero en Malta hay una liga y hay un club que habla español. Y además son los actuales campeones de Liga. Ese equipo es el Valetta Football Club, la entidad relacionada con la capital del país aunque no jueguen en la ciudad por las limitaciones en cuanto a dimensiones que tiene la localidad.

Y la culpa de que se hable castellano en el campeón de la BOV Premier League tiene nombres y apellidos. Óscar Alonso es el fisioterapeuta de la primera plantilla. El castellonense, con una experiencia en el Villarreal, emigró hacia el país del Mediterráneo por culpa de su pareja. De hecho, inició su carrera en los vestuarios malteses en el Floriana, el mayor rival del Valetta FC. A sus 37 años, nos ayuda a entender cómo es el fútbol en Malta.

Así fue la legendaria goleada (12-1) a Malta el 21 de diciembre de 1983

¿Pero se puede pasar del Barça al Madrid en Malta?

A ver, entre los aficionados sí hay rivalidad. Pero en los banquillos no hay tanta tensión como pueda haber en un derbi o un clásico de otro país. Además, sigo teniendo amistades en el otro club. Yo no soy demasiado pasional, no tengo demasiado problema con eso.

¿Hay muchas diferencias entre los clubes de la máxima categoría maltesa?

Hay diferencia entre los seis primeros con el resto de equipos. De mitad de tabla para arriba sí se nota, pero eso no quita que haya sorpresas y que el último de la liga te robe puntos.

Imagino que el mayor reto es llegar cada temporada a esa primera fase de la ronda previa de la Champions League

El objetivo que tienen estos equipos primero es la liga, pero después quieren salir al extranjero, clasificarse para la ronda previa de la Champions e intentar jugar contra clubes un poco superiores. Es difícil poder llegar a la fase de grupos, pero la experiencia de la ronda previa es una de las mayores emociones que se vive aquí.

Oscar Alonso, junto a la plantilla campeona de la temporada pasada

Pero, ¿hay mucha afición por el fútbol en Malta?

Se sigue mucho el fútbol italiano y el fútbol inglés porque hay mucha relación con los dos países, pero también los malteses se identifican con los clubes de aquí.

No debe ser fácil eso de que solo haya dos estadios oficiales en la isla, ¿cómo os organizáis?

Sí, es algo difícil de entender. Somos varios los que jugamos en Ta'Qali porque la isla es pequeña. Hay 14 equipos en primera división y ninguno tiene estadio propio. La Valetta es una capital muy pequeña, entonces ahí no hay espacio para tener un estadio.

¿Y para entrenar?

Hay varios campos de entrenamiento por ahí que incluso se utilizan por todos los equipos y que se organizan a través de la federación. Después hay dos estadios que es donde se juegan los partidos y que pertenecen a la federación. A principio de temporada llegan todos a un acuerdo y se respetan entre todos.

Con esto que me dices... ¿de verdad se moviliza el país cuando juega la selección?

Los malteses saben de sus limitaciones, pero cuando hay partidos sí que se congregan. Cuando vino España en esta fase de grupos fue la primera vez que he visto tan lleno el estadio. Cuando hay partidos grandes se nota el seguimiento.

No creo que estén muy orgullosos del 12-1...

Aquí no se recuerda tanto el 12-1. Mis amigos y mis conocidos de España me lo recuerdan más que los malteses. Lo de los limones por ejemplo aquí nadie sabía nada. Lo hablaba con jugadores, resto de cuerpo técnico y no comentaban nada. Ni en la prensa salía nada tampoco.

Oscar Alonso, durante un partido

¿Hay esperanza en Malta? ¿Notas que esté creciendo el interés y el nivel del fútbol?

Sí que se nota que poco a poco está creciendo el fútbol aquí. Pero la sensación es que el progreso es lento.

¿Cómo es la vida en Malta?

Con dos sueldos se vive bien aquí, estamos contentos. Aquí el precio del alquiler también se está notando que está subiendo, como en España. Y el salario base es similar al de España. Entonces tampoco es cómodo si no tienes un salario bueno, porque no es más barato.

Con el clima sí estoy muy contento. Además es parecido al que yo tenía en Castellón, entonces lo he llevado bien. Y la gente es muy mediterránea, similar a la cultura española e italiana.

Pero imagino que tu objetivo es subir de nivel...

Sí, mi objetivo es seguir creciendo. Me moví aquí pensando más en mi pareja que en mí mismo. Pero yo quiero seguir subiendo de nivel para tener un trabajo de mayor responsabilidad.