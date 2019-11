La liberación de Jorge Lorenzo es la oportunidad de Álex Márquez

Asegura que tomó la difícil decisión de poner fin a su carrera deportiva después del Gran Premio de Malasia, celebrado hace dos semanas, donde finalizó decimocuarto. Una llamada a Alberto Puig, team manager del Repsol Honda, para comunicarle su intención supuso una liberación para Jorge Lorenzo, que venía rondando la idea de la retirada desde que el pasado mes de junio sufrió una grave caída en Assen que se saldó con la fractura de dos vértebras y dos meses de baja.

“Cuando estaba en la gravilla y me levanté pensé: 'Jorge, ¿de verdad merece esto la pena después de todo lo que has logrado?’. Me fui a casa y reflexioné, pero a partir de ese momento se me hizo muy alta la montaña y no encontraba la paciencia ni la motivación para escalarla. Me encanta ganar y me he dado cuenta de que no era posible a corto plazo con Honda, así que...”, ha narrado el piloto español tras anunciar su retirada después de 18 temporadas en el Campeonato del Mundo y un palmarés impecable: 68 victorias, 152 podios, 69 poles y cinco títulos de campeón del mundo (tres en MotoGP y dos en 250cc).

Jorge Lorenzo anuncia su retirada como piloto profesional

A sus 32 años, reconoce que la decisión tomada le hace sentirse libre después de vivir por y para las motos desde los tres años. “Me siento afortunado de todo que he conseguido y un poco triste por algunos motivos. He estado en los tres mejores equipos de MotoGP y no tengo nada que demostrar. Un sexto título no me cambiaría mucho la vida. Perderé la adrenalina de la competición y el éxtasis tremendo de ganar carreras, que es una sensación que me encanta, pero ganaré en tranquilidad y descubriré otros placeres de la vida”, ha razonado Lorenzo, quien ha asegurado que con el tiempo hubiese superado el miedo a hacerse daño de nuevo.

De izquierda a derecha. Alberto Puig, Tetsuhiro Kuwata, Jorge Lorenzo, Takeo Yokoyama y Gianni Berti. MotoGP

“En 2008 viví una situación similar y la superé. La caída en Montmeló, donde me golpeé fuertemente en la cabeza, me hizo replantearme muchas cosas. Después fui subcampeón del mundo en 2009 y campeón en 2010. Creo que lo hubiese superado con el tiempo, pero no tenía ya la motivación ni la paciencia para aguantar más tiempo sin la posibilidad de ganar. Si no puedo ganar carreras, a estas alturas de mi carrera no encuentro la motivación”, ha señalado, haciendo alarde de la honestidad que le ha caracterizado a la largo de su carrera deportiva.

La decisión tomada por Jorge Lorenzo, que tenía un año más de contrato en el equipo Repsol Honda, deja una montura libre en 2020 junto a Marc Márquez. El flamante campeón del mundo de MotoGP nunca ha ocultado que su sueño pasa por competir algún día con su hermano en la categoría reina. Un deseo que cada vez está más cerca de cumplirse después de que Álex Márquez haya conquistado el título de Moto2. “No voy a forzar la situación ni por una parte ni por otra, pero que mi hermano esté en la lista de candidatos ya es un orgullo para mí. Tiene que aprovechar al 100% que HRC se interese por él. Habiendo quemado la etapa de Moto2, con un título mundial, veo a mi hermano preparado para todo”, ha argumentado el mayor de los hermanos Márquez.

Álex Márquez celebra junto a su hermano Marc el título de campeón del mundo de Moto2, logrado en Sepang. MotoGP

Tampoco Alberto Puig descarta la idea de juntar a los dos Márquez bajo el paraguas de Honda. “A Álex Márquez hay que valorarlo por lo que es. No por el apellido, sino porque es bicampeón del mundo. Evidentemente, hay que mirar a cualquier campeón de cualquier categoría. Hay más opciones pero, evidentemente, la opción de Álex se valorará por méritos propios”, ha añadido el team manager del equipo Repsol Honda. La liberación de Jorge Lorenzo es la oportunidad de Álex Márquez.