Cristiano se pronuncia sobre su preferencia de ganar el Balón de Oro o la Champions League

En la víspera al partido ante el Lokomotiv Moscú, la estrella de la Juventus, Cristiano Ronaldo ha hablado para los medios sobre la actualidad del equipo italiano, cómo se ve él físicamente y cómo llegan los de Sarri al enfrentamiento importante de Champions League.

Con el equipo italiano comparte liderato de grupo del campeonato europeo con el Atlético, empatados a cuatro puntos. Ahora, recibir al equipo ruso en Turín se ve como una necesidad de sumar puntos de cara a la próxima fase del torneo.

Sobre el cambio de esquema con el nuevo entrenador, el portugués quiso aclarar que la transición ha sido buena, el equipo juega bien. "El equipo lo está haciendo mejor, jugamos distinto, de manera más ofensiva. Ahora tengo algo más de libertad, estoy muy contento: cambiamos de entrenador para mejorar. Me gusta como quiere que juguemos", afirmó el exjugador del Madrid.

Para empezar, comenzó hablando de su edad y su físico, el cual le permite estar al máximo nivel aunque pasen los años: "La edad solo es un número, tener 34, 35 o 36 años no supone el final de una carrera. Lo puedo demostrar con mis actuaciones, me siento mejor que antes".

Colectivo sobre individual

Un jugador que ha conseguido todo a nivel individual o colectivo, tiene que tener clara la prioridad de galardones, algo que Cristiano cumple a la perfección. "Lo individual no es lo más importante, lo que cuenta son los títulos colectivos. Sobre el Balón de oro no tengo nada que decir: los galardones llegan si todo el equipo consigue éxitos", declaró Cristiano en rueda de prensa.

Otro de los puntos fue el trato de la prensa al portugués, la cual, en palabras de Cristiano, le "entristece". "Me entristece cuando no se dice la verdad, pero es parte del fútbol y lo acepto", declaraba el portugués.

"Sé que es lo que vende, pero no es lo más importante: más allá del fútbol, tengo una familia, unos niños y una mujer, y esto es lo que cuenta. Lo que me hace feliz es ganar partidos y que mis niños me feliciten", terminaba Cristiano sobre el tema.

¿Higuaín o Dybala?

Finalmente, habló sobre diversos temas, donde destacó la duda en la delantera de la Juventus, equipo en el que a veces juega Higuaín y otras Dybala. "Son decisiones del míster, pero lo vimos ante el Inter: Dybala titular y marca un gol, entra Higuaín y mete otro. No importa el que sea titular: somos un equipo".

Para acabar, quiso dejar claro los objetivos propuestos para el club esta temporada, donde no pueden perdonar un partido en Europa: "Queremos ganarlo todo, es difícil pero podemos lograrlo".

