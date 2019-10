Los tres motivos por los que el Manchester United cerró la puerta al fichaje de Neymar

Neymar Júnior quiso abandonar el PSG a lo largo del pasado verano. Esto era un secreto a voces y hasta prácticamente el final del mercado de fichajes no paró de intentar salir de París. Sin embargo, acabó quedándose en el Parque de los Príncipes después de que clubes como el Real Madrid y el Manchester United se retirasen de la puja y las ofertas del Barcelona no fuesen suficientes para el club galo.

La prensa británica se ha hecho eco de una información publicada por The Athletic en la que señalan los tres motivos por los que el conjunto de Old Trafford decidió no continuar con la opción de presentar alguna oferta por el futbolista de la selección de Brasil. Las razones del Manchester United son las siguientes:

Vida en Brasil

Sus fiestas en su país natal eran un motivo de preocupación en el conjunto británico. Es habitual que Neymar viaje a Brasil cuando tiene unos días libres o también cuando se encuentra lesionado o sancionado con su club. "Si tienes un brasileño, tienes un brasileño", dice el periodista que firma la noticia, Daniel Taylor y que recoge la idea del propio Unitedd. "Si tienes dos brasileños, tienes dos brasileños. Y si tienes tres, tienes una fiesta de samba", finaliza.

Neymar y su padre. Foto: Instagram (@neymarjr)

Su padre

El jugador es representado por su padre desde que militaba en el Santos. Neymar Senior le ha llevado del fútbol brasileño al Barcelona y después al Paris Saint-Germain. En todas estas operaciones, así como en el culebrón que sucedió el pasado verano, el progenitor del futbolista ha sido protagonista por sus exigencias económicas. Y es este gusto por el dinero, le consideran "obsesionado' por este, lo que también echó para atrás al conjunto d Manchester.

Falta de dedicación

El historial de lesiones de Neymar tampoco ayudó. El brasileño se ha perdido dos tramos importantes de las temporadas 2017/2018 y 2018/2019 dejando al PSG sin uno de sus mejores jugadores en un tramo decisivo de cada una de ellas, cuando comienza la fase final de la Champions League. En el Manchester United consideran que "no se dedica al fútbol de la misma manera que Messi o Cristiano Ronaldo". Y fueron estos detalles unidos a los anteriores los que desencadenaron que el equipo inglés no realizase una oferta.

