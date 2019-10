El nuevo proyecto de Al Khelaifi, dueño del PSG: quiere comprar el Leeds "para competir con el City"

Nasser Al Khelaifi y su empresa Qatar Sports Investments (QSI) tienen un nuevo proyecto en mente: comprar el Leeds United, equipo que ahora mismo entrena Bielsa. Así lo ha reconocido Andrea Radrizzani, presidente y uno de los propietarios del club inglés, en una entrevista en The Times, donde afirma que tiene una oferta del dueño del PSG.

"Está la opción de QSI y Nasser. Somos amigos, hemos tenido una buena relación durante mucho tiempo. Ellos tienen la posibilidad de llevar a este club a competir con el Manchester City, para los aficionados podría ser una oportunidad fantástica. Lo más importante para mí es hacer que el Leeds vuelva a ser grande", dijo Radrizzani.

Más ofertas

No todo son llamadas del PSG tal y como cuenta Andrea. Varias son las que se han puesto ya encima sobre la mesa del club inglés: "Me han contactado más de una veintena de interesados, pero he seleccionado dos propuestas más", añade. Cierra planteándose un objetivo, el primero si se acaba efectuando la operación: "El apoyo financiero sería más importante en la Premier League".

El Leeds United es un equipo histórico de Inglaterra que ha conquistado tres campeonatos, una FACup y dos Community Shield. Actualmente se encuentra en la Championship, la segunda división inglesa, luchando por volver a la Premier League.

