El misterio del futuro de Mourinho: los clubes que cogen fuerza y los que ya ha rechazado

José Mourinho sigue estando en boca de todos a pesar de no encontrarse en primera línea del panorama futbolístico actual. El técnico portugués no tiene equipo desde que el 18 de diciembre de 2018 fuera destituido como entrenador del Manchester United tras una inestable etapa en Old Trafford. Un proyecto agridulce que, pese a todo, no le ha hecho perder pretendientes en el continente europeo.

Desde que se alejara de los banquillos, la vida del ex de equipos como Real Madrid, Chelsea, Inter de Milán u Oporto ha cambiado notablemente. Los banquillos han sido sustituidos por platós de televisión donde el luso ha demostrado moverse con soltura como analista, comentarista o concediendo entrevistas.

A pesar de la agradable tranquilidad en la que vive sumido, el técnico luso podría estar más cerca que nunca de regresar a primera línea de combate. El portugués, como él mismo ha desvelado públicamente, echa de menos la vida de club y quiere volver a entrenar.

El alargado palmarés que ostenta en su currículum dejan a Mourinho múltiples opciones en el fútbol de élite. Y es que el portugués ha campeonado por los tres paraísos europeos por excelencia como son España, Italia e Inglaterra, levantado seis títulos de liga, cuatro copas y cuatro supercopas nacionales. Además, también ha conseguido dos títulos de Champions y dos de Europa League.

Opciones galácticas

Bayern Múnich

El Bayern quizás sea una de las opciones que más podrían atraer a Mourinho para volver a entrenar a un equipo. Se trata de una opción factible, ya que Niko Kovac no termina de convencer en el Allianz Arena. Los resultados no acompañan (terceros en la Bundesliga) y en Alemania parece que ha terminado la tiranía bávara. Otra temporada gris en Europa podría suponer su salida del club.

robert lewandowsk celebra con el Bayern de Múnich Twitter (@_rl9)

Además, el gigante europeo, que lleva varias temporadas en horas bajas, necesita una reconstrucción joven y dinámica, tras la marcha de jugadores históricos como Robben y Ribery. Una situación que encaja con las virtudes en las que brilla el técnico luso. Él mismo ha reconocido en más de una ocasión que está estudiando alemán. ¿Un guiño?

PSG

Otra alternativa del mismo calado sería el PSG, un equipo con el que ya se relacionó mucho al portugués en los últimos años. Ahora, Mourinho no tiene equipo y Thomas Tuchel no termina de mostrarse intocable en el club. El equipo sigue reinando en la Ligue-1 y está primero de su grupo en Champions (con victoria incluida ante el Real Madrid). Sin embargo, los resultados europeos en pasadas campañas podrían pesar esta temporada si se vuelven a repetir.

Neymar celebra su tanto en el Lyon - PSG REUTERS

No es la primera vez que el técnico portugués consigue llevar a un club a lo más alto de Europa, por lo que la figura de Mourinho es muy tenida en cuenta en las oficinas del Parque de los Príncipes.

Opciones de perfil más bajo

Tottenham

Volver a Londrés es uno de los grandes atractivos con los que el Tottenham podría convencer a Mourinho para hacerse cargo del equipo, ya que es una de las ciudades predilectas del técnico luso y donde actualmente vive. Su llegada podría activarse si Pochettino termina siendo destituido con motivo de los malos resultados que están viviendo.

Tanguy Ndombélé, con el Tottenham Reuters

El equipo inglés se encuentra 9º en la Premier League después de ocho partidos disputado y el técnico argentino comienza a estar cuestionado. Sin embargo, su crédito todavía podría extenderse en el tiempo tras la excelsa temporada que firmaron el curso pasado. Los nervios pesarán en los Spurs.

Mónaco

La opción deportiva más exótica para Mourinho en Europa sería probar suerte en el Mónaco. El equipo del Principado lleva varios años intentando dar un salto en el viejo continente a golpe de talonario y el portugués podría ser un líder revulsivo para un proyecto que va a la deriva.

Fábregas, con Jovetic en un entrenamiento del Mónaco. Foto: Instagram (@cesc4fabregas)

A pesar de ello, el técnico portugués no estaría muy por la labor de recalar en el conjunto monegasco. El luso no tendría entre sus planes hacerse cargo de la entidad en la que militan viejos conocidos del fútbol español como Cesc Fábregas o Ben Yedder.

Opciones remotas

Real Madrid

Una de las opciones más difíciles para el técnico portugués es la de regresar al Real Madrid. Su vuelta es un escenario complicado, ya que Zidane está actualmente al mando del nuevo proyecto. Sin embargo, podría ser una opción a considerar si el técnico francés terminase fracasando de forma estrepitosa en el conjunto blanco. Los mensajes cariñosos del luso al club blanco han sido constantes en los últimos meses y ya se sabe que es muy bien considerado por parte de la directiva merengue.

Odriozola y Zidane, en la banda Reuters

En Concha Espina ya militó desde 2009 hasta 2013, cuando abandonó el club a final de temporada después de 178 encuentros (la segunda aventura más longeva de su carrera en los banquillos) y el mejor coeficiente de puntos de su trayectoria (2,30 por partido). Se quedó con la espina de no haber conseguido levantar la Champions, a pesar de haber conseguido la icónica 'Liga de los récords' y una Copa del Rey al mejor Barcelona de la historia.

Manchester United

La vuelta de Mourinho a la Premier, para dirigir a uno de sus dos antiguos clubes, es prácticamente una imagen inalcanzable; sobre todo en el caso de los de Manchester. El portugués salió por la puerta de atrás del conjunto inglés después de dos temporadas y 144 partidos a sus espaldas.

Pogba y Solskjaer EFE

La falta de títulos, la inestabilidad deportiva y los problemas internos dinamitaron su continuidad en los diablos rojos. Por lo que, a pesar de que Solskjaer está más cuestionado que nunca, con el club en 12º posición del campeonato inglés y en uno de los peores momentos de su historia, Mourinho no parece un candidato al banquillo de Old Trafford.

Chelsea

A Stamford Bridge ya regresó por la puerta grande en 2013, después de haber estado tres años entre 2004 y 2007, pero no fue buena experiencia a pesar de ser un ídolo. El técnico dirigió a los blues durante dos temporadas (136 encuentros) en su segunda etapa y los conflictos internos salpicaron sus últimos meses, por lo que un retorno al Chelsea parece improbable, a pesar de la inestabilidad que vive Lampard en el banquillo blue.

Kanté, en un partido del Chelsea ante el Liverpool Reuters

Cuando llegó por primera vez al club en 2004 lo hizo para firmar la etapa más larga de su carrera, acumulando 184 partidos y firmando su gran éxito de conseguir dos ligas consecutivas (2004/2005 y 2005/2006) en el campeonato inglés.

Inter de Milán y Milan

Regresar al Giuseppe Meazza sería uno de los sueños más anhelados del técnico portugués. El Inter fue el club que le abrió las puertas del Real Madrid y con el que mantiene un vínculo muy especial. En sus 108 partidos en la Serie A fue capaz de destronar al Barça de Guardiola en Europa con una eliminatoria histórica en Champions en 2010. Llegó a ganar el triplete ese mismo año.

Eto'o y Mourinho, durante su etapa en el Inter EFE

Sin embargo, se trata de un sueño imposible, al menos en estos momentos. Los neroazzurros tienen en su banquillo a un Antonio Conte que ha conquistado a todos en Milán. El equipo se encuentra en su mejor momento desde hace casi una década y está compitiendo mano a mano el Scudetto a la Juventus. Además, los interistas están brillando en territorio europeo (casi derrotan al club azulgrana en el Camp Nou). Lo del AC Milan, aunque se le relacionó con los rossoneri, solo hay que ver el cariño que tiene Mou al Inter como para entender que no dirigiría a su eterno rival.

Opciones descartadas

Benfica, Sporting y Oporto

Regresar a su Portugal natal podría ser otra vía para volver a enrolarse en una aventura Europea, aunque el técnico luso todavía no la contempla. El técnico portugués no quiere volver a su país, tal y cómo desveló el presidente del Benfica, Luís Filipe Vieira en las últimas semanas.

Mourinho en el Oporto. EFE

"No negociamos, sé las conversaciones que tuve con él", espetó el directivo. Además, el propio Mourinho ya descartó esta posibilidad públicamente: "No tengo intención de entrenar al Benfica ni de trabajar en Portugal", comentó a Correio da Manha TV (CMTV).

Olympique de Lyon

El Olympique de Lyon es otro de los equipos europeos que estaba interesado en hacerse con los servicios del técnico portugués tras haber destituido a Sylvinho en su banquillo. Sin embargo, Mourinho ha vuelto a tomar la misma postura que con los clubes portugueses.

El de Setubal descartó la posibilidad de recalar en el conjunto francés. Así lo confesó Jean-Michel Aulas, presidente del gigante galo, señalando que el luso ya tendría elegido otro destino: "No aceptó encontrarse con nosotros porque ya ha elegido a otro equipo". Aulas soltó la bomba. Solo falta por saber cuánto tiempo queda para que estalle.