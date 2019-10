Kepa, a favor del VAR: "Debería haber videoarbitraje cuando te juegas la Eurocopa"

Kepa Arrizabalaga tiene en mente un claro objetivo: luchar por la titularidad. El guardameta se siente con confianza y quiere ayudar a su equipo a clasificarse para la Eurocopa 2020. Este sábado la selección española se medirá a Noruega en la fase clasificatoria y con motivo del encuentro, el vasco habló en rueda de prensa.

Gran momento de Kepa

"Mi objetivo, como el de todos, es jugar. Estoy con confianza y con ganas de ayudar al equipo, si juego, en un partido que no será nada fácil".

Confianza ante las rotaciones

"Cada portero, cada persona es distinta. Tienes que confiar en ti mismo. En el trabajo que tienes por detrás visualizas momentos como estos, en los que es un orgullo ayudar al equipo para estar en una Eurocopa".

De Gea y Kepa, durante un entrenamiento de la Selección EFE

Ausencia de VAR

"Nunca se sabrá si es mejor o peor. Yo creo que debería haber VAR en partidos en los que te juegas estar en una Eurocopa. Ha entrado hace poco y estamos habituados a jugar con y sin VAR. Ya nos pasó en Rumanía con la jugada de Diego Llorente. Pero no hay y tenemos que asumirlo. Nada más".

Progresión como portero

"He madurado como persona y como portero. Me he acostumbrado a jugar de otra manera, a rivales más físicos pero de mucha calidad. Sigo creciendo porque soy joven".

Debate en la portería de Alemania

"Siempre que sea un debate de fútbol es bueno para una selección sea el puesto que sea. Ya entrar en comentarios, en hablar en la prensa. No entro en eso. Hay que hablar dentro del campo".

En igualdad con De Gea

"Es una pregunta para el seleccionador. Yo me siento bien. Desde el Mundial he jugado más y eso te da confianza para poder ayudar".

