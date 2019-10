De los menús vegetarianos a los fracasos en basket: las quejas de los socios del Barça a Bartomeu

Este domingo tuvo lugar la Asamblea General de Socios del Barcelona. Como cada año la Junta Directiva del club azulgrana se reunía con sus socios para presentar los informes y presupuestos correspondientes al ejercicio de la pasada temporada.

Este año lo que copó la actualidad mediática no fue el propio acto, si no el partido que el propio Barça disputaba esa noche contra el Sevilla. Un choque que cerraba la jornada de Liga y que tuvo inquietos a los propios socios durante la celebración de la Asamblea.

El voto electrónico

La principal novedad del acto era la posibilidad de que se aprobara el voto electrónico. La asamblea de socios compromisarios del Barcelona tenía que decidir sobre la implantación de esta posibilidad, después de que haya prosperado la iniciativa del aspirante a la presidencia Víctor Font. Un acontecimiento inédito en la entidad culé.

Mediante un comunicado, la entidad azulgrana informó de que se han validado 4.699 firmas de las 5.030 presentadas, una cantidad que supera ampliamente la de 3.254 estipulada para que una propuesta sea incluida en el orden del día de la asamblea, según el artículo 21.11 de los Estatutos del club.

Bartomeu en la Asamblea de Socios del Barça 2019. EFE

Finalmente, la propuesta fue rechazada. Solo obtuvo 359 votos a favor, 173 votos en contra y 67 en blanco, y no obtuvo los dos tercios necesarios (417) para cambiar el articulado en los estatutos del club.

Los socios del Barça pitaron a María Teixidor cuando intentaba responder a las dudas y quejas de los socios sobre la propuesta de Víctor Font. Una reacción posiblemente desencadenada por la proximidad del partido contra el Sevilla, ya que en aquel momento aún faltaban 4 puntos de la orden del día por tratar y solo quedaban 75 minutos para el inicio del partido.

Medallas a Franco y referéndum

Al margen de esta votación y de las cuestiones políticas, como el posicionamiento del Barcelona a favor de un referéndum independentista y la retirada de las medallas concedidas a Franco, uno de los grandes atractivos del acto era la réplica de los socios a la Junta Directiva presidida por el presidente Josep María Bartomeu.

El último punto de los 10 que componían el orden del día estaba destinado a la intervención en solitario de los socios compromisarios del Barcelona. Sin embargo, desde el inicio del acto se permitió que los aficionados expusieran sus quejas, dudas y preguntas en cada tema.

Las reclamaciones de los socios

El acto ya se inició con tensión desde el primer momento, sobre todo cuando un socio preguntó por la deuda y llegó a afirmar que el club está en "quiebra técnica" y que no entendía el endeudamiento de la entidad. Incluso otro aficionado llegó a abandonar la Asamblea indignado tras esta cuestión.

Política del club

Las socios comenzaron a manifestar todo tipo de opiniones: "Fuera fachas y dictaduras. Visca el Barça y Visca Catanluya", espetó un compromisario sobre la implicación política del club.

Compromiso de los socios

Otros exigían mayor compromiso a los socios compromisarios del Barcelona, señalando que cada uno debía cumplir con sus obligaciones: "Los socios deben votar y asumir su responsabilidad. Si no, apúntate al club Disney y vota a los dibujos. Es un compromiso que se debe cumplir. Se debe participar".

Asamblea General del Barcelona 2019. EFE

Críticas a otros socios

También hubo réplicas a otros socios sobre la pasada temporada: "Me dio vergüenza ver a los socios del Barça salirse del campo del Betis en la final de la Copa del Rey, cuando perdimos contra el Valencia, estamos mal acostumbrados a ganar".

Hora de la Asamblea

La hora de celebración de la Asamblea fue una de las cosas más cuestionadas, ya que se llegó a solapar con el Barcelona - Sevilla que se jugaba a las 21:00 horas en el Camp Nou. "Los socios no merecemos esto", espetaban en relación al encuentro.

Gestión deportiva y financiera

Por si fuera poco, la Junta Directiva de Bartomeu fue cuestionada por su gestión deportiva y la ausencia de títulos la pasada temporada: "Ustedes son muy buenos gestores, pero prefiero ser el número uno en el campo y no en la economía".

Maltrato animal

Tampoco se ausentaron las reclamaciones más variopintas, incluso una reclamación en favor de los animales: "Soy vegetariana y en el catering solo hay bocadillos de queso, estaría bien más variedad. Y por supuesto, estaría bien tener más consideración por el sufrimiento animal".

Accesibilidad en los estadios

La accesibilidad en minusválidos fue otra de las cuestiones que se reclamó a la directiva: "Tenemos media hora caminando hacia el Mini Estadi y deberían poner un transporte al campo. Creo que si hay dinero para gastar en otras tonterías, también se puede gastar aquí. Los minusvalidos tenemos derechos".

Bartomeu y su Junta Directiva en la Asamblea. EFE

Igualdad de género

La cuestión de género también estuvo presente: "La mayoría de las empresas presenta planes de igualdad y el Barça también debería hacerlo si es realmente más que un club". Además, también se reclamó mayor presencia de mujeres en la dirección de la propia entidad: "En el año 2019 me sorprende que haya tan pocas mujeres en la Junta Directiva".

Implicación de los socios

Los socios no dudaron en exigir a Bartomeu mayor capacidad de decisión en los asuntos del club: "Que piensen de verdad que los socios debemos tener mayor participación en la gobernanza del club. Tenemos que mejorar en esto".

Neymar y la política de fichajes

En materia deportiva, el fichaje de Neymar fue cuestionado: "No entiendo porqué se intentó fichar a Neymar cuando teníamos a Griezmann. Tampoco entiendo la política de fichajes desde hace años. Todavía no tenemos un recambio de Alves en el lateral derecho".

"Hemos fichado muchos jugadores pero la escuela del Barça B no se corresponde al nivel de jugadores adecuado para llegar a la élite. Juegan cuatro partidos y se ceden. A no ser que no haya ningún jugador con nivel suficiente para el primer equipo", añadió un socio.

Venta de Cillessen

La Junta Directiva también tuvo que explicar la venta de Cillessen, cuando se cuestionaba, si de no haber vendido al jugador el último día de ejercicio, se hablaría de pérdidas: "La gestión del club en cuanto a la venta de jugadores es una prioridad. El jugador tenía interés de irse del club, se quería ir. La comisión que trabaja en la salida de los jugadores trabajó durante meses en la salida de Cillessen, pero se cerró a dos o tres días de cerrar el mercado, como suele ocurrir casi siempre. No se suelen vender jugadores en abril. ¿Hay beneficio por la venta de ese jugador? Sí y como la de muchos otros. No tiene nada que ver. El beneficio no es porque se haya vendido al jugador sino por una infinidad de cosas".

Fracasos en baloncesto

El baloncesto tampoco iba a quedar indemne y hubo reclamaciones en materia de éxitos deportivos: "25 jugadores nuevos en las últimas tres temporadas y solo se han conseguido tres Copas en baloncesto".

A pesar de todo, la ronda de intervenciones de los socios fue muy descafeinada, ya que la sala perdió a buena parte de los aficionados. Esto se debió a que este turno se inició alrededor de las 20:15 horas de la tarde, a tan solo 45 minutos del partido del Barcelona frente al Sevilla.

[Más información: Bartomeu anuncia la fecha en la que el Barça empezará las obras de su nuevo estadio]