El Barça busca su primera victoria en Champions ante el Inter de Conte con la duda de Messi

El Barcelona buscará este miércoles en el Camp Nou ante el Inter de Milán de Antonio Conte su primera victoria en la presente edición de la Champions League. Al equipo de Ernesto Valverde le espera un examen complicado ante un equipo que se muestra intratable en la Serie A, donde lo ha ganado absolutamente todo y es el líder indiscutible de la liga italiana por delante de la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Con un juego ambicioso y vistoso, el Inter de Milán ha hecho soñar de nuevo a sus aficionados para intentar ganar el Scudetto, algo que no logran desde la temporada 2009/2010 con Mourinho en el banquillo interista.

El Barcelona viene de empatar en el campo del Dortmund en la primera jornada, en la que la actuación soberbia de Ter Stegen evitó males mayores llegando incluso a parar un penalti a Reus.

El cuadro azulgrana necesita un buen resultado, que no es otra cosa que una victoria, no solo para asaltar la primera posición del grupo, sino para fortalecer a un colectivo que ha tenido un arranque de temporada nada solvente.

Por su parte, el cuadro italiano sumó un punto en el descuento gracias a un gol de Barella ante la cenicienta del grupo F, el Slavia de Praga. El equipo de Conte intentará asaltar el Camp Nou, aunque los precedentes no son buenos ya que las últimas cuatro visitas a territorio azulgrana se cuentan por derrotas -la más reciente en la pasada edición de la Champions League donde el Inter cayó en fase de grupos por 2-0-.

La duda de Messi

El Barcelona llega al partido ante el Inter reforzado por la victoria en el campo de Getafe, donde los azulgranas rompieron con una racha de ocho encuentros seguidos como visitantes sin ganar.

Messi sale del campo lesionado durante el Barcelona - Villarreal Reuters

En el choque ante el cuadro madrileño, Valverde perdió a tres de sus atacantes: Messi, que se lesionó en el anterior encuentro ante el Valencia (elongación aductor pierna izquierda), el día antes del choque a Ansu Fati (molestias tendinosas en la rodilla derecha) y poco antes de arrancar el encuentro en Getafe, a Dembélé (sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda).

En lo que se refiere a Leo Messi, el jugador argentino se perdió los primeros partidos del Barcelona debido a una lesión en la pretemporada que le privó estar en la gira de EEUU con su equipo. Reapareció ante el Dortmund, jugando también ante el Granada, pero en el partido ante el Villarreal tuvo que retirarse tras sufrir una elongación en el aductor del muslo izquierdo, lo que le hizo perderse el partido ante el Getafe.

Tras entrenarse junto al resto de sus compañeros estos últimos días, Leo ha entrado en la convocatoria de Ernesto Valverde. La duda será si el entrenador extremeño decide ponerle en el once titular o si le reserva para la segunda mitad. Por su parte, Dembélé estará presente también, pero Ansu Fati no terminó de recuperarse y no estará ni en el banquillo ante el equipo italiano.

El Inter, a estrenarse en el Camp Nou

Seis victorias en seis jornadas de la Serie A, con tres goles anotados y solo dos goles recibidos, son la carta de presentación con la que los interistas visitan el Camp Nou, llamado a dar una prueba de madurez después de arrancar el torneo europeo con un deslucido empate 1-1 contra el Slavia de Praga.

Antonio Conte durante el partido del Inter de Milán ante la Sampdoria

Si bien el Inter no ha marcado ni ganado nunca en el Camp Nou, el equipo que entrena Conte llega cargado de entusiasmo y motivaciones al feudo culé, decidido a cambiar la dinámica en una tierra tradicionalmente hostil, en la que siempre perdió y nunca marcó en las cuatro anteriores visitas.

El coliseo azulgrana siempre fue teatro de derrotas para el conjunto neroazzurro, pero paradójicamente le trae algunos de los mejores recuerdos de su historia, ya que pese a caer 1-0, selló allí el billete para la final de la Copa de Europa de 2010, que ganaría en Madrid contra el Bayern Múnich.

Barcelona - Inter de Milán

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Arthur, Busquets, De Jong; Carles Pérez o Messi, Luis Suárez y Griezmann.

Inter de Milán: Handanovic; Godín, Skriniar, De Vrij; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Alexis Sánchez y Lautaro.

Árbitro: Damir Skomina (Eslovenia).

Hora: 21:00 - Movistar Liga de Campeones / EL ESPAÑOL.

Información: Partido correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League que se disputará en el estadio Camp Nou (Barcelona, España).

