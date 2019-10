Griezmann y su escasa relación con Messi: "Es difícil, no habla mucho y yo tampoco"

Vuelve la Champions League. Este martes tendrá lugar la segunda jornada de la fase de grupos de la competición europea. El Barcelona se medirá este miércoles 2 de octubre ante el Inter tras el empate a cero cosechado en su debut frente al Borussia Dortmund.

Antoine Griezmann ha analizado el choque en la rueda de prensa previa al encuentro, en la que también ha hablado sobre su relación de Lionel Messi. El francés asegura que es una situación "difícil" porque ninguno de los dos hablan mucho.

Escasa relación con Messi

"Al final no es alguien en persona que hablé mucho, yo tampoco. Es difícil. Ya le he dado algún mate y estamos en la buena dirección. Muchas veces ha estado lesionado y es complicado aprender y mejorar esta conexión. Los dos somos buena gente y aquí estoy para ayudar a cualquier persona del equipo".

Papel en el Barça

"Mi objetivo personal es jugarlo todo y ser importante para el club, para el entrenador, para mis compañeros. Un poco de todo".

Cariño del Camp Nou

"La acogida del Camp Nou la verdad que muy bien. Han cantado mi nombre y me ha sorprendido para bien. Ojalá les pueda dar cada noche ese cariño. Me gusta tener conexión con mi afición. Eso se trabaja y se coge con el tiempo".

Balance general en Barcelona

"Estoy muy feliz, disfrutando mucho, mi familia también, mi padre... Veo nuevas cosas de cómo se pueden preparar los partidos, de entender el fútbol".

Reencuentro con Godín

"En el Mundial fue un partido especial porque era la primera vez. Godín es un gran ejemplo para mí y es el padrino de mi hija. Sé algunos truquitos para pillarle".

Cambio de posición

"Buena pregunta. No lo sé. Estoy aquí para ayudar a los compañeros. Son respuestas aburridas, pero es que es así."

Empate en el Atlético-Real Madrid

"Era importante ganar fuera de casa y después porque después se jugaba el derbi y el empate fue lo mejor. Nos da confianza para los dos partidos de casa que tendremos ahora".

Dificultad del rival

"No sé si es el rival más duro. Depende si hablamos de defensa y ataque. Antonio Conte es un gran entrenador, ya sea con la Juve o con la selección. Será un partido difícil donde tendremos que hacer el mejor partido posible y coger los tres puntos que es lo más importante".

"La Champions es el sueño de todos. Tengo mucho pero es uno de los míos. Es mi objetivo y ojalá pueda ser una noche bonita con gran ambiente, con nuestra afición".

Papel de Griezmann

"Acabo de llegar a otra filosofía de jugar, otra posición. Hay que aprender cosas, mejorarlas, cambiar movimientos. En dos meses no lo puedes tener al 100 por cien. Me va a llegar y se que mis compañeros quieren lo mejor de mí. Yo también. Me exijo cada día y creo que estoy en el buen camino".

Vestuario del Barça

"Gabi y Godín también tenían poder. Al final son gente que están en este vestuario desde hace mucho pero se les escucha cuando hablan. Pero todo lo que son temas de arriba vienen del presidente. Es como en todos los vestuarios. Hay algunos jugadores que cuando hablan se escuchan más pero nada lejos de lo normal"

Esfuerzo de Dembélé

"Estar siempre a su lado. Entrena, llega antes para reforzar sus piernas, su cuerpo. Se está cuidando, pero cuando entras en una dinámica de lesiones es difícil salir. Tiene mi apoyo, el del míster, mis compañeros. Estamos para ayudarle y cuando esté que lo haga como lo hacía los últimos días"

Mejoría en el césped

"Me falta tiempo. Me siente cómodo pero todavía necesito mejorar en el campo sobre todo mis movimientos. A veces entrar más en juego, cosas que se pueden mejorar jugando por banda. Me siento bien, con confianza, pero sé que todavía me falta cosas para ser el mejor Griezmann posible pero estoy en el buen camino."

"Siempre es más difícil cuando están Ousmane, Leo, Ansu... A veces Luis. No estamos todos juntos y esto es lo peor. No podemos trabajar juntos en los entrenamientos, en los partidos. Hay que encontrar la manera. Con Carles Pérez, con Ansu cuando ha entrado, conmigo por dentro o en banda... Tenemos grandes jugadores".

