Rodrigo y Alcácer ponen el gol de España y se dan un festín contra Islas Feroe

Seis de seis. La fase de clasificación de España para la Eurocopa 2020 está siendo impecable hasta ahora. El Molinón vio el dominio absoluto de los chicos de Robert Moreno ante una floja Islas Feroe. Los nueves de la Selección darían la nota y hasta De Gea tuvo su momento.

Robert Moreno revolucionaba su once en su segundo partido como seleccionador nacional de manera oficial. Solo repetían dos jugadores respecto al partido contra Rumanía: Sergio Ramos y Rodrigo Moreno. El capitán, por cierto, se convertía en El Molinón en el jugador que más internacionalidades acumula con España empatado con Casillas a 167 partidos.

De Gea cumple ante la oportunidad

La principal sorpresa del once estaba en la portería. De Gea volvía a ponerse bajo palos y debutaba con Robert tras sumar cuatro suplencias consecutivas en beneficio de Kepa. El meta español no tendría mucho trabajo, pero dejó una parada de mérito. Además, gente como Suso, Oyarzabal, Hermoso, Gayá o Rodri contaban con una oportunidad de oro partiendo ante la, a priori, floja Islas Feroe.

De Gea contra Islas Feroe EFE

Los prolegómenos del partido de la selección española ante Islas Feroe rebosaron emoción en El Molinón, donde se rindió homenaje a Enrique Castro Quini y se guardó un espeluznante minuto de silencio por Xana, la hija de Luis Enrique. Cuando el balón echó a rodar, se vio rápidamente el guión que seguiría todo el partido bajo el dominio absoluto de la selección española.

La Selección se marchaba 1-0 al descanso frente a las Islas Feroe con un tanto de Rodrigo Moreno en una primera mitad de dominio español y pocas llegadas. Los de Robert Moreno no pusieron en demasiados apuros al portero rival en los primeros 45 minutos, aunque se vio que los visitantes poco iban a tener que ofrecer ofensivamente sobre el terreno de juego.

No encontró España el camino para superar con fluidez el planteamiento defensivo de Islas Feroe, con defensa de cinco y dos líneas unidas para no dejar espacios. A los 13 minutos, una acción de Oyarzabal regaló el tanto a Rodrigo. El delantero del Valencia sumó otro tanto a su casillero particular y a la tabla imaginaria que Robert analiza para acabar eligiendo al que será su '9' en la Eurocopa. Si ante Rumanía mojó Alcácer, hoy era el ariete che el que respondía, mientras Morata y Diego Costa observaban desde casa.

Se aprieta la batalla del '9'

La segunda parte arrancó con la reacción española que subió el ritmo en busca del segundo gol. Probaban Suso y Rodri a Nielsen, pero era otra vez Rodrigo el que mandaba el balón al fondo de las mallas. Se perfilaba el hispano-brasileño, pero su disparo tocaba en Vatnsdal, distrayendo al meta de Islas Feroe. Rodrigo empataba con este gol con Morata en esta fase de clasificación.

Paco Alcácer y Jordi Alba se abrazan como celebración del gol E. E.

A la hora de partido comenzarían los cambios en el banquillo de Robert Moreno. Entraba primero Alcácer por Oyarzabal y más tarde Sarabia por Suso. El tercer cambio se lo relevaría hasta la recta final de partido para homenajear a Sergio Ramos con la ovación de El Molinón y, de paso, hacer debutar con la Absoluta a Unai Núñez, el joven central del Athletic.

El partido fue bajando de intensidad en los minutos finales del encuentro. De Gea tendría la oportunidad de lucirse con un paradón, sacando la pierna derecha para evitar el tanto de Islas Feroe en la única oportunidad que tuvieron durante el partido. La última palabra del partido la tendría Paco Alcácer que acabó haciendo el tercero en el 89' rematando un gran centro de Thiago y el cuarto a pase de Gayá. El del Dortmund no quería faltar a su cita con el gol y firmó un doblete para ponerse a la altura de Morata y Rodrigo.

España 4-0 Islas Feroe

España: De Gea; Carvajal, S. Ramos (U. Núñez, 84'), Hermoso, Gayá; Thiago, Rodri, Parejo; Suso (Sarabia, 68'), Rodrigo y Oyarzabal (Alcácer, 60').

Islas Feroe: Nielsen; Vatnsdal, Gregersen, Baldivinsson (Eriksen, 55'); Vatnhamar, Olsen, Hansson, Davidsen; Edmundsson (Bartalstovou, 65'), Olsen (Egilsson, 87') y Bjartalid.

Goles: 1-0, 13' Rodrigo; 2-0, 50' Rodrigo; 3-0, 90' Alcácer; 4-0, 90'+ Alcácer.

Árbitro: Krzysztof Jakubik (Polonia). Amonestó a Thiago (45') y S. Ramos (72').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 6 de la fase clasificatoria para la Eurocopa de 2020 que se disputó en El Molinón (Gijón).