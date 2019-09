Gary Neville desvela su fracaso al mando del Valencia: "Fue una decisión sin sentido"

Gary Neville tomó la decisión de sentarse en el banquillo del Valencia sin experiencia previa. El inglés dirigió al equipo durante 16 jornadas de La Liga y pasó a la historia valencianista, aunque no de manera positiva. Su etapa en Mestalla fue un fracaso absoluto y el propio técnico se dio cuenta de ello.

Tres años después de haber dejado el puesto, ha hablado en una entrevista para la web británica Off the Ball sobre su experiencia en Valencia: "No estaba cualificado para desarrollar ese trabajo y nunca debí decir que sí a la oferta".

Además, confesó que era "un inglés de cuarenta años que no conocía la ciudad de Valencia ni el idioma ni tampoco a muchos de los futbolistas del equipo". "En mi cuerpo técnico, además, puse a personas que estaban en las mismas circunstancias que yo y solo uno de nosotros hablaba español, fue una decisión sin sentido", agregó.

Gary Neville, en su etapa como entrenador del Valencia. Foto: valenciacf.com

Por último, Nevilla admitió que no podía tener siempre "la cabeza en el fútbol": "Yo entonces pensaba en muchas otras cosas, en Sky, en escribir artículos para un periódico o en hacer cosas en Manchester con el Salford".

