Xavi: "Si me dicen que Neymar volverá a triunfar en el Barça, le ficharía"

Xavi Hernández ha sido una de las leyendas del Barcelona, tras su salida del club en 2015, estuvo jugando en el Al Sadd de Catar, equipo al que actualmente dirige. Tras el segundo amistoso disputado en Olot este miércoles, el ex del Barça habló sobre la posible incorporación de Neymar al club azulgrana.

"Neymar es una bomba, un gran jugador, pero yo no decido. Pero si me dicen que Neymar va a volver a triunfar en el Barça yo lo ficharía. Lo he tenido como compañero y lo considero un buen tipo. Si me dicen que va a volver a triunfar soy el primero que lo firmo", aseguró el de Tarrasa.

El exfutbolista de 39 años también habló sobre el recién incorporado a la entidad azulgrana, Griezmann, al que elogió asegurando que el equipo catalán ha estado acertado a la hora de ficharle: "Es un jugador de categoría mundial, el Barça ha fichado un grandísimo jugador".

Xavi, en su debut como entrenador del Al-Saad EFE EFE

Futuro entrenador del Barça

Como no es sorprendente también fue preguntado acerca de su futuro como técnico del equipo culé, a lo que contestó pidiendo respeto hacia Valverde: "Mi ilusión es entrenar al Barça pero hay que respetar a los que están ahora. Esa pregunta me incomoda por la gente que está llevando las riendas. Lo entiendo y me gusta que se me vea en el Barça".

"Uno siente el orgullo pero hay que respetar a los que están ahora. Entiendo que no es cómodo que siempre se esté preguntando por los futuribles pero esto es el Barça y lo que quiero es que gane. A mí me falta tiempo, experiencia y un bagaje que me dé la seguridad de que estoy preparado para retos mayores. Y el Barça tampoco me ha llamado...", terminaba diciendo Xavi.

