El futuro de Neymar se decidirá pronto: reunión de urgencia con el PSG

El cara a cara entre Neymar Junior y el Paris Saint-Germain se aproxima. La hora de la verdad está llegando y la reunión entre ambas partes no puede estar creando mayores expectativas. El futbolista brasileño deberá afrontar las consecuencias de su ausencia durante los entrenamientos del equipo parisino de la semana pasada.

Este lunes se ha producido el reencuentro más esperado y la polémica está servida. El extremo ya se encuentra en las instalaciones del club parisino tras llegar a París a las 7:30 horas en un vuelo procedente de Sao Paolo y desde allí, se dirigió a Camp des Loges. El jugador llegó a la ciudad deportiva del PSG a las 9:10 horas, según informó RMC Sport.

Esta reunión servirá para escenificar sus respectivas posturas. Además, Neymar quiere reforzar sus deseos de volver a Barcelona, a pesar de los tres años restantes que le quedan de contrato. Desde Francia apuntan que Leonardo, director deportivo del PSG, ya le ha explicado al brasileño por teléfono que no está claro que el conjunto blanco pueda afrontar este año el traspaso desde el punto de vista económico.

Neymar EFE

No obstante, el futbolista no ha dudado en hacer guiños a su anterior club. Neymar aseguró que el mejor recuerdo de toda su carrera fue la remontada del Barcelona ante el equipo parisino. Unas palabras que no han gustado nada en Francia y que suponen un nuevo capítulo del 'culebrón Neymar'.

Por tanto, la reunión entre el extremo y Leonardo será clave para el futuro del brasileño. Por el momento, la incertidumbre se está apoderando de este 'tira y afloja' protagonizado por Neymar, quién ya se ha incorporado a los entrenamientos de su club de cara a la pretemporada.

