Fabián Ruiz, antes de su debut con España: "La camiseta de la Selección se la regalaré a mi madre"

Fabián Ruiz (Sevilla, 3 de abril de 1996) recibe a EL ESPAÑOL en la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Este encuentro se tuvo que aplazar cuando fue convocado por primera vez, ya que una gripe A provocó que tuviera que ser hospitalizado y que se truncara su sueño de debutar con España.

Entrevista a Fabián Ruiz Jorge Barreno

Sin embargo, el centrocampista ha sido llamado de nuevo por Luis Enrique y espera con ansia enfundarse la camiseta roja de la Selección. Fabián reconoce tener los pies en el suelo y se aleja del perfil de futbolista vanidoso. Sigue siendo el mismo que salió de los campos de Los Palacios y Villafranca gracias al esfuerzo de su madre. Sabe de dónde viene y también hasta dónde quiere llegar en su carrera.

Tras una gran primera temporada en el Nápoles a las órdenes de Ancelotti, Fabián pondrá la guinda con su debut con la Selección. Presente y futuro del fútbol español, este andaluz de 23 años nos cuenta su experiencia en la Serie A y también hace repaso a la campaña del Betis de su corazón. No duda en afirmar que algún día volverá al Benito Villamarín, su casa y en la que sigue trabajando su madre con la que protagonizó una divertida campaña de abonados en 2018.

A la segunda va la vencida, ¿cómo estás viviendo esta concentración con la Selección? ¿Tienes ganas de debutar?

En la primera tuve el tema de caer malo, pero bueno ahora han seguido confiando en mí y me han llamado. Tengo muchas ganas y mucha ilusión. Estoy deseando ya que pueda llegar ese debut.

¿Cómo fue la primera vez que te convocó Luis Enrique? ¿Cómo te enteraste?

Estábamos entrenando y al llegar al vestuario tenía muchas llamadas perdidas de mi familia y de mis amigos. Me sorprendió, creía que pasaba algo. Me quedé en shock porque no me lo esperaba.

Fabián Ruíz, en su primera convocatoria con la selección española Jorge Barreno

Luego tuviste esa gripe que te impidió debutar, ¿estabas convencido de repetir en la lista tras el buen final de temporada que hiciste?

Sabía que estaba haciendo bien las cosas en el Nápoles y que tenía esa posibilidad. La verdad es que no me lo esperaba, hay muchos grandes jugadores españoles y es muy difícil. La gente me preguntaba y yo decía que ojalá... Al final, lo pude conseguir y esperemos que esta vez pueda debutar y cumplir un sueño.

¿Es lo máximo como jugador alcanzar la selección española?

Sí, desde pequeño sueñas con representar a tu país. Está claro que para mí lo es y deseo que esta vez se pueda cumplir.

¿Es un objetivo estar en esa Eurocopa del próximo año?

Ahora miro a corto plazo, ya tengo que estar contento con esta convocatoria. Tengo que seguir trabajando y mejorando. Ojalá pueda estar en la Eurocopa.

Es vital ganar estos dos partidos. Si se consiguen estas dos victorias se estaría mucho más cerca de la clasificación con ese pleno de puntos.

Sabemos que tenemos que sacar los seis puntos. Creo que el lunes contra Suecia será más difícil todavía, pero jugamos en casa y desde aquí animo a todos los aficionados que nos apoyen. Esperemos que el Santiago Bernabéu esté lleno.

¿Por qué has elegido el '19'? ¿Algún motivo especial o simplemente es que es el que quedaba libre?

Quedaban libres el '12' y el '19' para Oyarzabal y para mí. El '19' me gustaba un poco más, pero no es importante el número. Lo que quería era estar en esta Selección.

¿Cómo te ha recibido el grupo en la Selección?

Al principio es normal que te ayuden porque eres nuevo y eso se agradece. Creo que todos los compañeros están pendientes y te hacen sentir como uno más. Estoy muy cómodo y muy bien desde el primer día.

¿Cómo es Fabián en el tema personal? ¿Es tímido o de los que hablan mucho en el vestuario?

Soy tímido al principio, me cuesta coger confianza. Cuando me abro soy una persona muy cachonda a la que le gusta reírse. Luego ya estoy todo el día de bromas.

Fabián Ruíz, en su primera convocatoria con la selección española Jorge Barreno

¿Cómo valoras tu primera temporada en el Nápoles?

Hay muchas valoraciones que hacer. No hemos podido conseguir ningún título, pero hemos estado peleando por todo. Creo que hemos hecho un buen año. En lo personal ha sido difícil porque cambiaba de país y de idioma, y al final con la confianza del míster y la ayuda de los compañeros he podido disfrutar mucho este año. El Nápoles está creciendo como club y estamos haciendo las cosas bien. Espero que la próxima temporada podamos lograr un título.

¿Es imposible luchar contra la Juventus en la Serie A? ¿Hay tanta diferencia?

En el fútbol nada es imposible. El Nápoles estuvo muy cerca el pasado año. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero es verdad que la Juve tiene muchos jugadores buenos y que es un gran club. Esperemos que podamos crecer un poco más y estar luchando hasta el final.

¿Qué grandes cambios has notado entre la Serie A y La Liga?

Bueno, el cambio es que en Italia los clubes trabajan mucho la táctica. Se basan primero en el orden y en defender todos juntos. Los jugadores son muy agresivos y muy fuertes, creo que esa es la mayor diferencia.

¿Cómo es la vida de un andaluz en Nápoles? ¿Cómo ha sido tu adaptación a la ciudad?

Es similar a Sevilla, el clima se parece mucho y la gente vive mucho el fútbol. No he notado mucho cambio. Sí que es verdad que en Nápoles viven con mucha pasión y solo por el equipo. A los jugadores los aficionados nos tratan como si fuésemos de su familia. Eso es muy importante para nosotros.

¿Te ayudaron mucho Callejón y Albiol en los primeros meses en el equipo y en la ciudad? ¿Fue importante su presencia en el club?

Cuando llegué tuvieron que ayudarme porque no podía comunicarme con nadie, no entendía el idioma. Me ayudaron bastante los primeros meses porque ellos llevan muchos años y conocen la ciudad a la perfección. Estoy agradecido por su ayuda.

Fabián Ruíz, en su primera convocatoria con la selección española Jorge Barreno

¿Qué tal con Ancelotti? ¿Cómo es la experiencia con él?

Muy buena, ha sido el pilar fundamental de mi año. Llegué joven y de otro país, al principio lo pasé un poco mal. Confió en mí plenamente y empezó a darme oportunidades. Cada día me daba consejos e intentaba que mejorara. Tengo que estar muy agradecido a Ancelotti.

¿Cómo has vivido la temporada del Betis en la distancia?

Intentaba ver los partidos cuando podía, pero bueno creo que empezó muy bien y al final no se ha terminado como todos esperábamos. Esto sirve para corregir errores y esperemos que el próximo año esté otra vez en Europa.

Se ha marchado Quique Setién, un entrenador que fue fundamental en tu carrera. ¿Crees que se ha sido injusto con él?

No te puedo decir porque no he vivido en ese vestuario. No sé si ha habido problemas o no. Se toman decisiones en beneficio del club y si lo han hecho así es mirando por el Betis. Entiendo que es la mejor opción.

¿Cómo se fraguó la campaña de abonados del Betis en la que apareciste con tu madre?

Al terminar la temporada me lo propusieron, que para ellos era muy importante por mi trayectoria en el club y porque mi madre llevaba muchos años trabajando en el Betis. Sabían que para mí, lo más importante es mi madre. Ella al principio no quería porque no le gustan las cámaras, pero al final le convencí y esa campaña se queda para siempre.

Los primeros detalles futbolísticos siempre son para tu madre, ¿le vas a guardar la camiseta con la que debutes con la Selección?

Sí, ya tiene la de los debuts con el Betis y el Nápoles. Le falta solo la de la Selección. Las tiene todas en un cuadro en casa. La primera con la que debute irá para ella.

Tu madre hizo muchos esfuerzos para llevarte a entrenar cuando eras pequeño. Fue el pilar fundamental para que hoy seas futbolista.

Somos tres hermanos y ella estaba sola y nos tuvo que sacar adelante. Tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para llevarme a los entrenamientos a Sevilla. Económicamente no se lo podía permitir y tenía que ayudarle su hermana. Hizo que yo cumpliera mi sueña y al final gracias a su esfuerzo he llegado donde estoy.

Fabián Ruíz, en su primera convocatoria con la selección española Jorge Barreno

Te llamaban el 'Messi de los Palacios' de pequeño, ¿por qué ese apodo?

Tenía el pelo largo, era el más bajito del equipo y siempre metía muchos goles. En Alevines marqué 107 goles y jugaba de todo. Hubo alguien que dijo que era 'Messi'. Es una anécdota, pero es verdad que me llamaban así.

¿Y cuándo te conviertes en el centrocampista que eres ahora?

Cuando fui creciendo al final tuve que retroceder la posición porque era menos rápido. Al final, mediocentro era la posición que más me gustaba por estar en contacto con la pelota.

¿Te gustaría retirarte en el Betis y regresar a España algún día?

Ya lo dije cuando me fui: es mi casa y mi club. Está claro que en el momento de retirarme me gustaría hacerlo en mi casa y ante mi gente.

¿Conocías personalmente a José Antonio Reyes? ¿Cómo ha vivido un compañero de profesión y sevillano como tú esta desgracia?

No lo conocía personalmente, pero todo el mundo me ha dicho que era una gran persona. Desde aquí quiero mandar mucha fuerza a toda su familia y a todos sus seres queridos.

[Más información: Horario internacional y dónde ver el Islas Feroe - España]