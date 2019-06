Morata jura amor eterno al Atlético: "Me gustaría retirarme aquí"

Alvaro Morata recaló en el Atlético de Madrid durante el pasado mercado invernal procedente del Chelsea. El exjugador del Real Madrid llegó al conjunto rojiblanco con una cesión hasta junio del 2012.

El jugador madrileño pronto olvidó el calvario que estaba sufriendo con el equipo inglés y a base de goles convenció a una afición que no estaba muy de acuerdo con su incorporación debido a su pasado madridista.

"Firmar por el Atlético ha sido lo mejor que me podía pasar en mi vida, porque el vestuario y los trabajadores del club me han cambiado la vida", dijo en una entrevista en Goal.

Su etapa en Londres

El jugador madrileño tiene claro que no quiere volver al Chelsea para así poder permanecer hasta el final de su carrera en el equipo rojiblanco.

"Me encantaría retirarme en el Atlético. El Chelsea puede llamarme para que vuelva, pero los dos clubes saben ya que lo único que quiero es estar aquí y solo pido por favor que, como ya le he dicho al Atlético, que hagan todo lo posible por hacerlo cuanto antes", dijo.

"Lo pasé muy mal en Londres. Al final me entrenaba solo y estaba muy nervioso. Había perdido la confianza en mí mismo y me molestaba mucho la opinión de la gente en Inglaterra. Allí no me sentía muy querido ni valorado por el club, ni por la afición", comentó.

Actualmente Morata se encuentra junto a la selección española preparando los partidos de clasificación para la próxima Eurocopa ante Islas Feroe y Suecia, donde no estará Luis Enrique: "Le gustaría que lo demos todo mientras él no esté. Queremos ganar para que esté contento y orgulloso de nosotros".

[Más información: Morata: "¿Griezmann? Respetamos su decisión, ojalá se hubiera quedado"]