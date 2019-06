Oblak y su condición para seguir en el Atlético de Madrid

Jan Oblak se ha convertido en uno de los mejores porteros del mundo. Tras la marcha de Griezmann del Atlético de Madrid, el guardameta esloveno es la estrella del equipo de Simeone. Hace unos días renovó su contrato hasta 2023 con una cláusula que pasó de 100 a 120 millones.

Actualmente se encuentra concentrado con su selección preparando los partidos clasificatorios para la próxima Eurocopa. El portero esloveno ha hablado sobre su equipo y su renovación.

"Renové, pero un nuevo contrato no cambia nada. Mientras la ambición del Atlético sea igual a la mía, seguiré. Me quedo en el Atlético porque sus ambiciones y las mías eran las mismas. Es cierto, alguno puede pensar que las ambiciones del Atlético disminuyeron, porque se han marchado jugadores importantes. Pero estoy seguro de que el club hará todo lo posible para fichar a jugadores de calidad", dijo.

"Cuando fui a las oficinas a firmar el nuevo contrato estuvimos hablando del futuro y me dieron garantías de la ambición del club. Me dijeron que las aspiraciones no iban a cambiar", comentó el portero esloveno.

El adiós de Griezmann al Atlético

"Si yo me quedo en España, preferiría que él se marcha a otro país para continuar su carrera. Prefiero no competir contra él y no tenerlo en contra. De todas formas, si yo sigo en España y él también no habrá problemas. Me encanta jugar contra los mejores del mundo", sentenció el guardameta.

