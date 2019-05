Joaquín llega al Capitolio y... "que cuadro ni cuadro, el que ha limpiado el suelo sí que es un artista"

Joaquín no se cansa de hacer arte. El jugador del Betis ha aprovechado la visita a EEUU para dejar una nueva perla en las redes sociales. En su visita a El Capitolio de Washington, el capitán bético ha estado más pendiente de quién ha limpiado el suelo a conocer los autores de las mejores obras de arte. El vídeo no ha tardado en hacerse viral, ya que no es la primera vez que Joaquín la 'lía' fuera de España.

"El que ha limpiado el suelo sí es un artista", ha publicado el jugador en su Instagram. Una más de Joaquín, que parece predispuesto a tirar de su humor en cada punto del mundo que pise. "El que ha limpiado el suelo si que es un fenómeno no el que ha pintado el cuadro", afirmaba entre risas el jugador, que no podía aguantar las carcajadas en varios momentos del vídeo.

Dolido tras la marcha de Setién

A pesar de salir más que contento en su último vídeo, el capitán se mostró muy dolido tras conocerse la marcha de Quique Setién del Betis el pasado domingo. "Siempre que se va un entrenador no es agradable. Estos dos últimos años hemos tenido una filosofía muy buena con Quique, pero al final lo que cuentan son los resultados. Eso sí, Quique seguirá entrenando y tendrá muchos éxitos porque es un gran entrenador", dijo.

Joaquín, uno de los jugadores que más ha estado de lado del ya exentrenador del Betis, respondió que "aún no estaba para tanto" a la pregunta de si se veía de jugador-entrenador.

[Más información: Joaquín, ¿entrenador del Betis?: la increíble respuesta del gran capitán]