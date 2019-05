Batalla en Anfield por la final de Champions entre el Barça de Messi y un Liverpool sin Salah

La final del Wanda Metropolitano se decide esta semana. Los primeros en jugarse un puesto para estar el próximo 1 de junio sobre el césped del Wanda Metropolitano son el Barcelona y el Liverpool. Después del 3-0 de la ida, los azulgranas parten como grandes favoritos a conseguir el deseado billete. Pero el partido de vuelta lo marcan las importantes bajas con las que llegan los reds.

Ernesto Valverde tan solo cuenta con la ausencia de Dembélé, quien cayó lesionado en el último partido liguero disputado por el Barça ante el Celta de Vigo. El francés se ha quedado en la Ciudad Condal, por lo que no se presume ninguna sorpresa en el ataque de los azulgranas. Para ese choque de La Liga, 'El Txingurri' dio descanso a los pesos pesados, que estarán todos sobre el césped de Anfield este martes.

Lionel Messi será el líder, una vez más, de un Barcelona que ya se ha proclamado campeón de La Liga y que desde el inicio de la temporada 2018/2019 se impuso conquistar 'La Orejona' como el principal objetivo. Junto al '10' argentino estarán dos viejos conocidos del Liverpool. Luis Suárez y Coutinho defendieron la elástica red y ahora vuelven a la que fue su casa para sentenciar a los ingleses.

La única duda en las filas blaugranas llega en la medular, donde son fijos Busquets y Rakitic. En la ida fue de la partida Arturo Vidal, pero Arthur también ha sido titular en algunos de los partidos más importantes del Barcelona y con el 3-0 de la ida, Valverde podría apostar por un once más ofensivo con el brasileño o apuntalar más su sistema defensivo con el ex del Bayern Múnich.

En el partido disputado en el Camp Nou la pasada semana, el Barcelona sufrió mucho en defensa. El ritmo que impuso el Liverpool fue endiablado y la zaga culé fue puesta a prueba, una prueba que no habían pasado a lo largo de toda la presente campaña. Por este motivo parece claro que el técnico extremeño apostará por su defensa de gala con la alternativa de colocar a Semedo o a Sergi Roberto en el lateral derecho. El que estará seguro en el once en Anfield será Ter Stegen, el hombre más importante en la ida junto a Messi.

Salah, baja confirmada

La principal ausencia en el mítico estadio inglés será la de Salah. El extremo egipcio sufrió una conmoción en el partido correspondiente a la Premier League ante el Newcastle y pese a que muchos creían que podría ser de la partida, el propio Jürgen Klopp ha confirmado que no podrá ayudar a los suyos a consumar la remontada. Una baja sensible, ya que 'El Faraón' es uno de los referentes en el ataque de los reds. Pero no solo eso.

El Liverpool, como ya pasase en la ida, tampoco puede contar para la cita más importante de la temporada con Firmino. El delantero continúa trabajando al margen del equipo y de su tridente innegociable, Klopp tan solo podrá contar con un Mané que se ha erigido como el futbolista más importante en el global del curso para los británicos.

Tampoco estará Naby Keita, quien se lesionó en el Camp Nou y será baja por los próximos dos meses, por lo que la gran duda en el centro del campo del Liverpool es si Milner o Henderson acompañarán a Wijnaldum y Fabinho. Por si las malas noticias eran pocas, Van Dijk será duda hasta última duda, ya que no saltó a entrenar junto al resto de sus compañeros en el inicio de la última sesión antes del encuentro de la Champions League.

Con todas las cartas sobre la mesa, el Barcelona intentará hacer bueno el resultado de la ida, mientras que el Liverpool apelará a la heroica. A favor de los ingleses cuenta que durante el partido del Camp Nou dominaron todas las facetas del juego, pero les faltó la suerte del gol y que, visto lo visto, de llegar a la prórroga, el físico también cuenta a su favor.

Liverpool - Barcelona

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner o Henderson, Wijnaldum, Fabinho; Origi, Mané y Sturridge -posible once inicial-.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets, Vidal, Rakitic, Messi, Coutinho y Luis Suárez. -posible once inicial-.

Hora: 21:00. Anfield. Movistar Liga de Campeones / EL ESPAÑOL

Árbitro: Cüneyt Çakir (Turquía).

Incidencias: partido correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League, que se disputará en Anfield (Liverpool, Inglaterra).

