Alves regaña a Neymar: "A pesar de nuestra amistad, no apruebo su gesto"

El agresivo incidente protagonizado por Neymar ha dado de qué hablar. Han sido muchas las personalidades que se han manifestado en contra del gesto que tuvo con un aficionado que le grababa y que le han condenado por ello. Entre ellos, se encuentra su amigo y compañero Dani Alves, que ha querido opinar acerca del episodio que tuvo lugar en la final de la Copa de Francia.

El lateral brasileño señaló que "fue un momento delicado porque ocurrió después de una dura derrota". "Fue una reacción caliente, pero fuera de lugar y no lo tuvo que haber hecho. Le servirá de lección para progresar. Hay momentos que pierde la paciencia". También aseguró que a pesar de su amistad, no aprueba su gesto, y que "él aprendió la lección y no lo volverá a hacer".

De la misma manera, analizó la derrota del Paris Saint-Germain: "El equipo está acostumbrado a este tipo de situaciones. Creo que cuando jugamos mucho los objetivos se vuelven más complicados". "Por respeto al PSG, a la camiseta y a los colores que defendemos debemos ser más exigentes", sentenció.

Neymar pierde los papeles y agrede a un aficionado tras perder la Copa

El conjunto parisino cayó ante el Rennes en la tanda de penaltis tras empatar por 2-2 durante el encuentro. Asimismo, el PSG perdió en el partido perteneciente a la competición liguera frente al Montpellier por 3-2, tras la remontada de los locales.

Los de Tuchel llevan cuatro partidos consecutivos fuera de casa sin conseguir la victoria, por lo que a pesar de haber conseguido el título de la Ligue-1, no están mostrando su mejor versión. Por su parte, Neymar no ha tenido el regreso a los terrenos de juego esperado, ya que tras la larga recuperación de su lesión, ha caído en los dos encuentros que ha disputado.

