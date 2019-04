¿Por qué Neymar agredió al seguidor?: las provocaciones a los jugadores del PSG

Neymar escribió un desagradable capítulo en su carrera este sábado al verse envuelto en un altercado con un aficionado tras perder la Copa de Francia con el PSG. El brasileño propinó un puñetazo al seguir mientras este le grababa con el móvil, una imagen que ha dado rápidamente la vuelta al mundo y que ha provocado que la agencia de imagen del futbolista salga a aclarar lo sucedido.

Alex Bernardo, su asesor, colgó en su Instagram el vídeo del propio seguidor que recibió el puñetazo para mostrar los insultos que este dedicó a los jugadores del PSG: "No voy a discutir si fue la manera más correcta de resolver el asunto. ¡Pero fue merecido, lo fue! Dijo esto y lo grabó: 'Buffon, eres retrasado. Kurzawa, no quiero tus saludos. Verratti, racista. Neymar eres un cabrón, aprender a jugar'", escribió.

"Este tipo de reacciones no deben ser admitidas. Son jugadores con la cabeza caliente después de perder una final y un idiota les provoca. ¿Él no tiene la culpa, no? No leí ni una crítica al comportamiento de este seguidor. Se lo mereció", concluyó su mensaje.

La reacción de Neymar

Además, Neymar respondió a la publicación de Alex Bernardo con un breve mensaje en el que reconoce que se ha equivocado: "¿Me equivoqué? Sí, pero nadie tiene sangre de cucaracha", dijo el astro brasileño.

