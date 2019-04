Neymar pierde los papeles y agrede a un aficionado tras perder la Copa

Neymar vivió una noche fatídica este sábado. Tras perder con el PSG en la final de la Copa de Francia ante el Rennes, el brasileño se encaró con un aficionado mientras subía las escaleras para recoger la medalla de subcampeón con el resto de sus compañeros. Este le grababa con un móvil que Neymar acabó apartándole, para propinarle un puñetazo en la cara justo después.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 de abril de 2019

Este fue el segundo partido que Neymar jugaba tras volver de su lesión. El '10' incluso fue el mejor del PSG tras anotar un gol y dar una asistencia. El partido acabó 2-2 y se fue a la prórroga, para posteriormente decidirse en los penalti. Nkunku falló el lanzamiento final y el Rennes se acabaría llevando en la tanda la Copa de Francia.

Neymar y el PSG cierran la temporada con la Ligue-1 y la Supercopa francesa en sus vitrinas. Dos títulos que saben a poco en París ante las altas expectativas que había puestas en la Champions League este año. Al final, la travesía europea de los parisinos terminó en fracaso absoluto cayendo en octavos ante el United en el Parque de los Príncipes.

Neymar habló en zona mixta

Neymar habló al término del partido sobre su suspensión reciente en Champions: "Estoy triste porque recibo la sanción después de haber publicado algo en un momento de tristeza. Todo esto partió por algo que puse porque no estaba de acuerdo con lo que había pasado en ese partido y deben respetar mis sentimientos. Son cosas que suceden y no puedo decir más porque me pueden suspender más partidos".

Sobre su vuelta dijo también lo siguiente: "Estoy feliz de haber regresado. Estoy triste por el resultado pero he jugado 120 minutos, tal vez no estaba programado porque estuve lesionado tres meses pero voy recobrando las sensaciones poco a poco".

