Tuchel reprocha a Neymar su agresión: "No me gustó nada, no puedes hacer eso"

La deportividad siempre tiene que estar presente en el terreno de juego. Los jugadores deben saber asimilar la derrota, sin embargo las imágenes en las que Neymar agrede a un aficionado tras perder la Copa han dado la vuelta al mundo.

Se trata de un gesto inadmisible, a pesar de las provocaciones, y que será castigado hasta con ocho partidos de sanción. Su entrenador, Thomas Tuchel, ha sido tajante en cuanto a este reprochable episodio.

El técnico alemán aseguró que no le gustó para nada. "No es posible hacer este tipo de cosas. La derrota no es fácil de aceptar, pero debes mostrar respeto. No puedes hacer eso", sentenció.

Neymar pierde los papeles y agrede a un aficionado tras perder la Copa

El futbolista brasileño no vivió su mejor noche el pasado sábado en la final de la Copa ante el Rennes. El delantero regresaba a pisar el césped tras un largo proceso de recuperación por la lesión que sufrió el pasado mes de enero.

Tras perder el encuentro y quedar subcampeón de la competición copera, Neymar subía a recoger la medalla y se encaró con un aficionado que le grababa. Y finalmente, el brasileño acabó apartándole, para propinarle un puñetazo en la cara justo después.

[Más información en: ¿Por qué Neymar agredió al seguidor?: las provocaciones a los jugadores del PSG]