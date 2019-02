Davinson Sánchez explica la razón por la que rechazó al Barça con 19 años

El central colombiano del Tottenham, Davinson Sánchez, habló para Mirror en una entrevista en la que valoró todas las etapas por las que ha pasado hasta llegar a la Premier League y las difíciles decisiones que ha tenido que tomar a lo largo de su carrera.

Una de estas decisiones fue rechazar al Barcelona cuando aún jugaba en el Atlético Nacional colombiano: "El Barcelona quería que yo jugara para su equipo B. Pero yo quería quedarme y ganar la Copa Libertadores y después de eso no quería ir a un equipo de reserva".

Ambicioso desde joven, Davinson creía que tenía el nivel suficiente como para no jugar en un equipo reserva, además aseguró que el Barcelona no era el único equipo de La Liga que se interesó en él: "Creía en mis cualidades y creía que podía jugar en su primer equipo. El Ajax quería que fuera parte de su primer equipo. No fue solo el Barcelona el que me quería. Cuando tenía 17 años el Sevilla vino por mí. A los 18 años de Valencia, a los 19 del Villarreal ante el Barcelona".

Benzema contra Davinson Sanchez

Asentado como indiscutible en Londres

Una vez que decidió dar el salto a Europa, el joven central fichó por el Ajax, tras solo una temporada en Ámsterdam, el Tottenham se lanza a por él y paga al equipo holandés 46 millones de euros por sus servicios.

Tras un comienzo complicado en el equipo londinense, el colombiano se ha asentado en el centro de la defensa de un equipo que cada año aspira a más. Así lo ve Davinson que cree que es el momento de hacer historia en el club: "Nadie nos ha regalado nada. De hecho, cuando los equipos juegan con nosotros, quieren ganarnos especialmente porque saben que tenemos un estilo de juego, tenemos una filosofía. Así que sabemos que es importante terminar en lo más alto de la tabla e importante terminar por encima de nuestros rivales aquí en Londres. Queremos hacer historia".

