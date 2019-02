Valverde: "No creo que haya un favorito en El Clásico aunque esté Messi"

Ernesto Valverde ha comparecido este martes en rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey que enfrenta a su equipo con el Real Madrid. En ella, el técnico ha hecho referencia al estado de forma de Leo Messi, que terminó con molestias el partido del pasado sábado contra el Valencia: "No le he visto todavía. Todavía no sé. Falta una sesión y tenemos que ver y en función de eso, decidiremos", ha señalado.

Respecto al partido, Valverde ha reconocido que El Clásico es un partido "muy especial" y le da "un aliciente mayor a llegar a la final. Supongo que supone lo mismo para ellos". Ha señalado que "no hay un claro favorito" para el duelo contra el Real Madrid, "esté o no Messi" en el césped.

Sobre el estilo de juego y posibles riesgos que debe tomar en los importantes partidos que tiene por delante, el Txingurri aclara que "No soy partidario con muchos partidos por delante. Si mañana acabara la Liga sería otra cuestión, pero en partidos así no se puede ir con freno de mano".

Uno de los jugadores atacantes que pondrán en peligro la portería azulgrana es Vinicius Jr. El brasileño está cuajando buenas actuaciones y Valverde es consciente de ello: "Tiene desparpajo, rapidez y por su juventud se atreve a ir contra el rival. Está dando pasos importantes en el Madrid".

Al margen de Messi, el entrenador del Barça tiene la duda de si estará Dembélé disponible para jugar con el equipo frente al Real Madrid. El extremo francés sufrió hace algunos días un esguince de tobillo en el encuentro frente al Leganés. Aunque la previsión es que pudiera estar para la Copa, los planes se oscurecieron debido a unas anginas con fiebre alta que hicieron que no se entrenase junto al resto de sus compañeros.

