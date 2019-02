Márquez: "No estaré al 100% para cuando empiece la temporada"

Marc Márquez sigue poniéndose a tono para la nueva temporada que está a punto de empezar. El piloto de Repsol que, actualmente se está recuperando de la lesión que tuvo en el hombro izquierdo nada más acabar la pasada temporada, cuenta en un vídeo cómo se recupera y sus sensaciones para la próxima temporada.

"No me he saltado ningún día, empezamos el 11 de diciembre y nos hemos saltado 24 y 25 de diciembre, 31 y 1 de enero, los justos. Ahora estas últimas semanas es cuando duele más porque está todo ya fijo. Lo más duro es psicológicamente porque son dos horas y media por la mañana y dos horas y media por la tarde", cuenta el piloto de Cervera.

"Hasta que no suba a una MotoGP no sabré cómo estoy. Soy consciente de que serán pocas vueltas y de calidad para no provocar una tendinitis y cosas similares. También soy consciente de que si por algo en los entrenamientos no puedo dar las vueltas que me gustaría, es un entrenamiento, saldremos de Malasia con cero puntos, todos. Tengo que tener prudencia y no tirar al traste los dos meses y todas las horas que llevo de recuperación y paciencia. No estaré al 100% para Malasia..." finalizó Márquez.

[Más información: La madre de Rossi habla acerca de Márquez y sobre la retirada de su hijo].