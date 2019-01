El Barcelona adelanta la llegada de Todibo: será presentado este viernes

En este mercado veraniego, el Barcelona ha decidido pasar a la acción. El conjunto azulgrana se ha lanzado a reforzar su plantilla durante el mes de enero en varias posiciones. Jeison Murillo y Kevin-Prince Boateng eran, hasta ahora, las dos incorporaciones azulgranas, pero no serán las únicas.

[ÚLTIMA HORA ◘]Jean-Clair Todibo (@jctodibo) avanza su incorporación al FC Barcelona y será presentado este viernesTodos los detalles ◘ https://t.co/Wlp6kwPWfG pic.twitter.com/KjaQv7tAi8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 31 de enero de 2019

A estos dos futbolistas se les suma este jueves Todibo. El Barcelona ya había anunciado el fichaje del central hace algún tiempo, pero la situación ha dado un giro inesperado. La entidad de la Ciudad Condal ha decidido adelantar la incorporación del zaguero y traerle ya en este mercado invernal. Todibo heredará el dorsal 6 que hasta ahora lucía Denis Suárez, que ha puesto rumbo al Arsenal.

El cuadro azulgrana prefería incorporarle ahora a que estuviera toda la temporada sin jugar ni un solo minuto y apartado del equipo en Francia. De esta manera, Todibo puede ir adaptándose al equipo e ir jugando minutos con el cuadro culé.

El Barça presenta al colombiano Jeison Murillo, central cedido por el Valencia Marta Pérez Agencia EFE

De estar sin opciones al overbooking

El Barcelona incorporará al futbolista este jueves y, con Todibo, sorprendentemente empezarán a contar con seis centrales en la plantilla. El cuadro azulgrana ha incorporado al galo y a Murillo, que llegó cedido hasta junio con opción de compra de 25 millones, lo que hace que ahora tengan overbooking en el centro de la defensa para lo que resta de temporada.

Los minutos que puedan disfrutar o no estos dos futbolistas dependerá de la recuperación de Umtiti. El francés lleva sin jugar un partido con el Barcelona desde el 24 de noviembre, y su fecha de vuelta es todavía una incógnita. En caso de que el ex del Olympique de Lyon regrese en perfecto estado y no vuelva a tener problemas, las oportunidades para ambos serán escasas. En cambio, si al zaguero se le alarga su recuperación, tanto Todibo como Murillo tendrán más opciones de poder sumar minutos en la defensa azulgrana en los próximos meses.

