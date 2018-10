El consejo de Maradona a Messi: "No vayas más con Argentina"

La carrera de Lionel Messi ha estado siempre marcada por el gran contraste que vive. En el Barcelona es la estrella absoluta y el gran ídolo que resuelve muchos partidos, mientras que a Argentina no ha conseguido llevarla a lo más alto ni en la Copa América ni en el Mundial, a pesar de llegar a varias finales.

Esto ha hecho que el futbolista culé reciba multitud de críticas en estos años. Ahora, Diego Armando Mardona se ha pronunciado al respecto en una entrevista al diario Clarín. En la charla, el exfutbolista le da un consejo que no ha dejado indiferente a nadie: "¿Que se retire de la Selección? Sí, porque pierde el sub 15 y la culpa es de Messi, el fixture de Argentina pone a Racing contra Boca y tiene la culpa Messi. Siempre tiene la culpa él". Pero el ahora entrenador de Dorados de Sinaloa no se queda ahí y afirma "que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría: 'No vayas más, loco'. A ver si se la bancan. A ver si son tauras".

Maradona insiste en su idea de que Messi, harto de las críticas, debería acabar de raíz su relación con la selección argentina. "Sí, me gustaría que nos hubiera mandado a todos a cagar", afirma, ya que "él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo".

Messi se lamenta con Argentina. Foto fifa.com

Duro con Scaloni y la selección argentina

El exfutbolista del Barça y el Nápoles también ha tenido palabras para Scaloni, actual seleccionador argentino. Sin embargo, no son tan alagadoras como las que tenía para Messi. Del técnico asegura que "es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico (de vehículos). ¡Cómo le vamos a dar la selección argentina a Scaloni!". Además, recuerda que hubo entrenadores de renombre que ya sufrieron en el cargo: "¿estamos todos locos? Con toda la gente que pasó, que le rompieron la dentadura y la cabeza...".

También ha cargado contra el equipo argentino porque no transmite buenas sensaciones. "Hoy la Selección no me despierta absolutamente nada. Como no se lo despierta a la gente", afirma. "Perdimos eso: la pasión" asegura, y añade que deben jugar contra grandes selecciones: "No puede jugar con Nicaragua, no puede jugar con Malta. No, hermano. Estamos tirando todo el prestigio que ganamos por el inodoro".