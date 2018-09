El acta del Barça - Athletic refleja que Messi fue amonestado tras el partido

Messi no se marchó muy contento con el resultado del partido de su equipo. El Barcelona no pudo pasar del empate ante el Athletic, sumando su tercer partido sin ganar tras el empate ante el Girona y la derrota ante el Leganés.

El argentino además no fue titular y salió en la segunda parte cuando los de Valverde iban perdiendo. Participó mucho en el juego del Barça, incluso tuvo un lanzamiento que se estrelló en el poste de la portería de Unai Simón, pero no evitó un nuevo pinchazo del equipo catalán. Tal vez por el empate, o tal vez por su no titularidad, el argentino estalló tras acabar el partido.

Así lo refleja el acta del árbitro Jaime Latre. El colegiado aragonés le mostró la tarjeta amarilla por formular observaciones a las decisiones arbitrales una vez finalizado el partido. La cartulina fue sacada una vez señalado el final del partido y cuando el argentino seguía en el terreno de juego junto a Jaime Latre.