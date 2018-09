El Barça vuelve a criticar el VAR: "Que se use pero con los criterios adecuados"

El portavoz del Barcelona, Josep Vives, ha atendido a los medios de comunicación para responder los interrogantes de los periodistas acerca del presente del club blaugrana. Acerca de una de las noticias del día, la modernización del escudo, ha declarado que "se estrenará de cara a la temporada 2019/2020. Cuando haya que hablar de la nueva camiseta, hablaremos".

Sobre la derrota ante el conjunto pepinero quiso comunicar que lamentaba "que el equipo no pudiera ganar en campo del Leganés", pero que estos acontecimientos desfavorables sirven para "aprender de los errores y mejorar". "Los primeros afectados por la derrota son los jugadores y el técnico. La Junta apoya al equipo y le ayuda a levantarse", garantizaba.

Proseguía además con que han "ganado 7 de las últimas 10 ligas. Parece que alguien dice que La Liga no tiene valor, pero es muy difícil". "Siempre queremos ganar. El año pasado estuvimos imbatidos hasta el final del campeonato y eso no es normal", confirmaba sobre la competición doméstica.

El uso del VAR

También ha querido pronunciarse sobre una de las grandes novedades de este año y que tanto está dando que hablar. "Que el VAR se utilice, pero con los criterios adecuados", comenzaba diciendo sobre la novedosa herramienta. "Todo el mundo ha visto las imágenes. No haremos ningún comentario. Creemos que la tecnología es beneficiosa", decía sobre la expulsión de Lenglet. "El partido empatado contra el Girona no se puede comparar con el de Leganés, son circunstancias y partidos distintos", alegaba.

El futuro de Valverde

"El presidente ya contestó y lo dejo muy claro. Estamos muy contentos con Valverde. Es un esplendido entrenador. Ahí está su historial. Es una excelente persona y proyecta la imagen que queremos del Barça", testificaba a favor del técnico de la Ciudad Condal. Agregando que no ponen plazos y que lo que tienen "que hacer es trabajar y ayudarle".

Posible fichaje de Pogba

"No hablaremos de nadie que no pertenezca a nuestra disciplina por respeto. No es un tópico. No hacemos ningún favor a nadie hablando de él. Por lo tanto no lo haremos", apuntaba sobre su probable incorporación a las filas del cuadro catalán.

La calidad de Dembelé

"No haré valoración deportiva. Es indudable que tiene un talento enorme. No lo decimos nosotros, lo dicen sus compañeros. Es un jugador magnífico. Queremos que siga creciendo. Es joven. Su inicio de temporada es absolutamente prometedor", señalaba sobre el extremo.