Messi: "El Barça tiene futbolistas de sobra como para no depender de un jugador"

El Barcelona ha protagonizado este sábado su tercer pinchazo en La Liga de manera consecutiva. Esta vez, ha sido el Athletic el que ha logrado sacar un punto del Camp Nou tras empatar a uno, que no hace más que reafirmar el mal momento de los hombres de Valverde. El origen de esta mala racha parte del duelo contra el Girona en casa, donde el resultado fue de 2-2 y, posteriormente, llegaría la derrota en Butarque contra el Leganés.

Ante esta mala situación del equipo culé, Leo Messi ha hablado para los micrófonos de beIN Sports para hacer autocrítica al respecto: "No puede ser que nos marquen goles en todos los partidos, ansiedad no tenemos porque esto no ha hecho más que empezar y es muy largo, pero tenemos broncas por las últimas actuaciones".

Sobre el partido de Butarque, que supuso la primera derrota del curso, el capitán azulgrana ha sido claro: "Con el Leganés hicimos una buena primera parte, pero terminamos perdiendo, al igual que este sábado contra el Athletic hemos tenido ocasiones para ganar el encuentro y no hemos podido hacerlo".

FC BARCELONA - ATHLETIC Marta Pérez Agencia EFE

Ante lo que queda por delante y las prioridades de la plantilla del Barça, Messi se ha mostrado tajante: "Somos conscientes de que tenemos que hacernos más fuertes defensivamente, la temporada pasada era muy difícil que nos marcaran y este año a la mínima lo hacen". "Tenemos una plantilla como para poder ser un gran equipo, un conjunto fuerte que no tenga que depender de nadie. El equipo tiene jugadores de sobra como para depender de un jugador", ha comentado el argentino.

El pinchazo más reciente, siendo un empate a uno el resultado final contra el Athletic, Leo también ha dado su punto de vista: "Hicimos un partido como para poder ganar. En el primer tiempo tuvimos muchas situaciones claras para llevar ventaja y lamentablemente nos fuimos perdiendo 0-1". Prosiguió afirmando que eso fue clave: "Nos complicó mucho las cosas. Luego lo seguimos intentando y no pudo ser".

Imagen desconocida

De esta manera, el conjunto de Ernesto Valverde firma uno de los peores inicios de temporada de los últimos años. El comienzo del curso fue prometedor, manteniéndose en la línea ganadora con la que terminaron el anterior, pero en los últimos tres partidos el equipo se ha desinflado y espera volver a recuperar las buenas sensaciones lo antes posible.