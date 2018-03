Amandha Fox, estrella porno polaca, quiere salvar de la quiebra a un equipo histórico italiano

Amandha Fox, estrella porno llamada la ‘Venus polaca’, está dispuesta a salvar de la quiera al Vicenza Calcio. El equipo italiano, un histórico (en la temporada 96/97 se proclamó campeón de la Coppa de Italia y militaba en la Serie A, primera división del Calcio), está en bancarrota desde hace meses. De hecho, desde aquella gloriosa temporada en la que fue la envidia de todo el fútbol modesto, no ha vuelto a la élite y pasado por una época de vacas flacas hasta llegar a esta situación.

No es la primera vez que Amndha Fox aspira a ayudar o a dirigir algo. En 2012, la ‘Venus polaca’ ganó las primarias de su partido para optar a la alcaldía de Taranto, una ciudad del sur de Italia. Ahora, como buena aficionada al fútbol que es, también quiere contribuir a la salvación de un equipo histórico italiano. Al fin y al cabo, no le va mal en su sector: sigue siendo una actriz reputada y no le faltan papeles para interpretar.

El Vicenza Calcio, al ser un histórico de la región de Veneto, está siendo ayudado por muchos. No obstante, los jugadores llevan un año sin cobrar un año y hasta llegaron a ponerse en huelga. De hecho, perdieron el derbi de la región. El pasado noviembre y diciembre los jugadores recibieron los pagos que se les adeudaban. Eso sí, el futuro del club todavía no está asegurado. Su futuro, sin embargo, no está asegurado. Quizás la ayuda de Amandha Fox pueda surtir efecto.