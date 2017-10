El Real Madrid y el virus que no cesa: un lesionado por partido

Si algo ha caracterizado la gestión de Zinedine Zidane en el Real Madrid es la perfecta planificación deportiva y física de una plantilla que posteriormente le hizo dos veces campeón de Europa. También por la gran relación con sus jugadores, a los que dio todo el protagonismo. Pero algo que resultó clave y que a menudo no se analiza es como Zizou supo sobrevivir a una larga plaga de lesiones que le dejó sin muchos efectivos durante el año.

La plantilla del Real Madrid es amplia y perder a sus jugadores titulares no es un drama como puede serlo en equipos como el Getafe, el Levante o el Málaga, ya que tiene mejores suplentes, pero cuando se pierden a unos y otros, la situación es difícil. Zidane se enfrentó el año pasado, su primero en el banquillo del Bernabéu desde el principio, a la lesión de prácticamente todos sus jugadores, imposibilitando poder formar un once fijo continuado en el tiempo.

Lejos de quitarse el mal recuerdo del año pasado, en el Real Madrid siguen sufriendo el virus más peligroso que puede tener un equipo de fútbol: las lesiones. 10 son los jugadores del equipo blanco que se han lesionado ya en este inicio de temporada. Y eso que solo se han disputado 12 partidos oficiales. Casi a una lesión por encuentro. La cifra es idéntica a la del año pasado. En 2016, también a estas alturas de curso, el equipo de Zidane había sufrido 10 lesiones.

Nunca estuvieron todos los jugadores disponibles

De Jesús Vallejo, que fue el primero en lesionarse en la previa de la Supercopa de España, a mitad de agosto, hasta Gareth Bale, el último en caer, esta semana de parón por selecciones, son jugadores de todas las líneas los que han caído en una enfermería que siempre está llena. El Madrid es el equipo que no tiene nunca a todos sus jugadores sanos.

Mateo Kovacic al producirse la lesión ante el APOEL PAUL HANNA Reuters

El central zaragozano notó molestias (muslo izquierdo) en la previa de la Supercopa de España y desde entonces no ha vuelto a jugar. Todavía no ha debutado oficialmente con el Real Madrid. A Vallejo le siguió Varane en la previa ante el Valencia (molestias musculares), Benzema en el encuentro ante el Levante (lesión muscular en el músculo semimembranoso de la pierna derecha), Asensio, en la previa ante el APOEL (indispuesto por "un grano que no tenía bien" en su pierna, según Zidane) y Kovacic, lesionado en el partido de Champions ante los chipriotas (rotura parcial del tendón largo del aductor derecho).

Desde ese encuentro, al menos un jugador se ha lesionando en cada uno de los partidos (o la previa de los mismos) que han ido llegando. Theo Hernández 'cayó' ante la Real Sociedad (subluxación del hombro derecho), duelo que se perdió Kroos por precaución. Ante el Betis, Marcelo tuvo que ser cambiado por otra nueva lesión: rotura fibrilar Grado 2 en la parte posterior del bíceps de la pierna izquierda.

El virus siguió cebándose con Kroos, que no jugó ante el Alavés en Mendizorroza por molestias en una costilla. Tres días después, Bale fue cambiado antes de tiempo en Dortmund y no jugó en el siguiente partido del Madrid, ante el Espanyol de Liga, encuentro que también se perdió Carvajal (que había jugado hasta ese momento siempre de titular) por un proceso viral con afección al pericardio.

Finalmente, la enfermería se completó con uno de sus jugadores más asiduos, Gareth Bale, que cayó lesionado por un mes en el primer día de entrenamientos con Gales debido a un edema sin rotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda.

Mismo escenario que la temporada pasada

Actualmente son Theo Hernández, Marcelo, Benzema, Kovacic, Carvajal y Bale los que están lesionados. Los tres primeros se esperan que ya esta semana entrenen con normalidad y puedan estar en Getafe (sábado 14 de octubre, 16:15 horas). Kovacic debería reincorporarse a finales de octubre, Carvajal en unas dos semanas y Bale comienza desde ahora un tiempo estimado de un mes fuera de los terrenos de juego.

Gareth Bale saluda a Zidane en Dortmund tras ser cambiado. REUTERS

Los diez lesionados desde el primer partido oficial (Supercopa de Europa ante el Manchester United, 8 de agosto) hasta el último (Liga ante el Espanyol, 1 de octubre) es la misma cifra que la temporada pasada en el mismo tiempo. Hace un año en ese periodo habían estado lesionados Keylor Navas, Danilo, Coentrao, Marcelo, Casemiro, Modric, Isco, James, Benzema y Cristiano, aunque algunos de ellos como el portugués o el portero llegaron tocados antes de empezar la temporada.

En el Real Madrid, además de ver sus goles, también hay que estar atentos a sus partes médicos. Son ya parte de la actualidad del club. Y eso le da más mérito a Zidane. Fue capaz de mantener vivo a su equipo a pesar de que a menudo se le rompía. Lo consiguió el año pasado. En este todavía está adaptándose.