Evenepoel recoge el testigo de Pogacar y se lleva el oro en el Europeo tras ganar en el esprint a Ciccone por foto finish

Remco Evenepoel por fin tiene su oro continental en ruta. El belga se proclamó campeón de Europa en la prueba élite masculina disputada en Eslovenia, completando un palmarés de absoluta leyenda.

Tras conformarse con la plata en 2025, esta vez la gloria le sonrió tras un desenlace agónico en el que superó al italiano Giulio Ciccone por milímetros. Evenepoel hereda de esta forma la corona continental de Tadej Pogacar, gran ausente hoy en su país tras la lesión de clavícula que sufrió en la pasada Vuelta a España.

La jornada se resolvió en un cara a cara en los últimos kilómetros. Tras destacarse del resto del grupo en las rampas del circuito final, Evenepoel y Ciccone se jugaron la victoria hasta la misma recta de meta en Šenčur.

🥵 UN FINAL DE PELÍCULA 🏆 𝐑𝐞𝐦𝐜𝐨 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐞𝐩𝐨𝐞𝐥 gana el Europeo en ruta a Ciccone con una remontada agónica en el esprint y un desenlace de foto finish #EuroRoad26 #LaCasadelCiclismo https://t.co/3Rf9YCXsPC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 4, 2026

El italiano logró aguantar las aceleraciones del belga y llevó el desenlace al esprint, donde ambos cruzaron la línea de meta prácticamente emparejados, obligando a recurrir al veredicto de la foto-finish para determinar al ganador.

La mala noticia del día la protagonizó el líder del equipo español. Pese a que el recorrido escarpado y explosivo parecía adaptarse a sus características, Juan Ayuso no tuvo el día. Rodando en la cola del pelotón desde los primeros kilómetros para evitar caídas, el español nunca encontró buenas sensaciones.

A falta de 74 kilómetros a meta, justo tras la segunda ascensión a Možjanca, Ayuso se quedó descolgado del grupo principal, reviviendo los fantasmas y el vacío físico que ya le obligaron a claudicar en el Mundial.

Susto y final de infarto

La carrera, de 196,3 kilómetros entre Liubliana y Šenčur y 2.571 metros de desnivel, arrancó con rapidez. En los primeros compases se consolidó una escapada de seis corredores (Luka Mezgec, Jochem Kerckhaert, Fabian Weiss, Tiago Antunes, Josef Cerny y Jakob Söderqvist) que llegaron a manejar el minuto y medio de ventaja.

Sin embargo, se trató siempre de una fuga bajo vigilancia. La selección de Bélgica, sabedora de que Evenepoel era el gran favorito, asumió los galones y el control del pelotón desde el primer momento.

El juez de la carrera iba a ser el temible circuito final de 22,1 km (al que daban cinco vueltas) y, muy especialmente, la subida a Možjanca: 2,1 kilómetros al 10,2 % de media con rampas demoledoras de casi el 16 %. Cada paso por este puerto fue una auténtica trituradora que fue desgranando el gran grupo.

Con la carrera rota, Italia intentó endurecer el ritmo y aventureros como el suizo Jan Christen trataron de sorprender desde lejos, pero Bélgica no cedió el timón. En el último giro y con el grupo de favoritos ya en los huesos, Evenepoel decidió dinamitar la prueba con uno de sus clásicos y violentos ataques.

💥 Caída de Evenepoel en el Europeo Trataba de romper en el final de la subida en la penúltima vuelta, pero se fue contra las vallas. Sin consecuencias, Bélgica controla y se debe jugar todo en la última vuelta. https://t.co/RY7P0FYzac — Jaime Gómez (@Rincon_Deporte) October 4, 2026

La aceleración fue muy fuerte, pero al trazar una curva de izquierdas estrecha, el belga entró colado, perdió el control de su bicicleta y se fue directo al suelo.

Lejos de perder sus opciones, Remco se levantó rápidamente y logró enlazar con Giulio Ciccone, el único que había rodado cerca de él antes del incidente. Ambos coronaron la subida, se entendieron bien en el descenso y llegaron juntos a la recta de meta en Šenčur.

El esprint final fue un pulso muy ajustado. Ciccone aguantó la progresión de Remco y ambos lanzaron la bicicleta sobre la línea de cal de forma simultánea. Tras unos instantes de espera, la foto-finish confirmó que Evenepoel cruzó primero por un tubular de distancia.

Con esta victoria, Remco Evenepoel conquista el único título de un día que le faltaba en sus vitrinas, sumando el Europeo a sus triunfos en los Juegos Olímpicos, el Mundial y su campeonato Nacional.