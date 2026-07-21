Remco Evenepoel vuelve a dejar su firma en la contrarreloj y su segunda victoria consecutiva en el Tour de Francia

El corredor belga se exhibió en su terreno por delante de Pogacar para afianzarse en la segunda plaza de la general. Se complica el podio de Ayuso.

Cuando se trata de contrarreloj, se habla de Remco Evenepoel. No hay más vuelta de hoja. Por algo luce ese impoluto maillot blanco con el arcoíris que le confirma como el mejor de esta especialidad, algo que se encarga de recordar él mismo exhibición tras exhibición.

El corredor belga voló en la crono de la decimosexta etapa, una lucha contra el tiempo que mezclaba la subida a un puerto de segunda categoría con unos kilómetros de descenso posteriores y un tramo para llanear. Lo tenía todo, pero aquí también se mostró Evenepoel como el más completo.

No tuvo rivales. Le endosó 28 segundos a Pogacar, que tuvo que salvar un susto en la misma curva en la que Lipowitz se cayó y se marchó para casa. Mala suerte del alemán, que peleaba por el podio.

¡¡Remco está en forma!!



Segunda victoria de etapa consecutiva para el belga en el #TDF2026



Evenepoel ha sacado 28 segundos a Pogacar en la contrarreloj



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Skjelmose firmó una buena actuación, pero aun así no pudo evitar marcharse a más de un minuto del vencedor, por mucho que se reivindicara ante su compañero Juan Ayuso, que se dejó casi 2 minutos y medio y casi dijo adiós a sus aspiraciones de terminar en el podio.

La crono dejó viva, muy viva, la pelea entre Seixas y Del Toro por el tercer puesto del cajón, seguramente la pelea más atractiva que vaya a presenciar el Tour de Francia en la tercera semana de competición.

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