Jonas Vingegaard, a la caza de la triple corona en el Giro de Italia: el récord con el que podrá batir para siempre a Tadej Pogacar

Vingegaard y Pogacar se saludan antes de una etapa en el Tour de Francia 2023. REUTERS

Algo muy extraño tiene que suceder en este Giro de Italia para que Jonas Vingegaard no se lleve a casa el que probablemente sea el trofeo más bonito que existe en el deporte.

El ciclista danés es el favorito número 1 a la victoria final en la 'corsa rosa' que arranca este mismo viernes y que se extenderá, 3.468 kilómetros y 48.700 metros de desnivel acumulado mediante, hasta el próximo 31 de mayo.

De Nessebar a Roma, de Bulgaria al corazón de Italia. El Giro se prepara para coronar al único hombre que, hasta el momento, es capaz de desafiar en una carrera de tres semanas al ogro Tadej Pogacar.

Jonas Vingegaard, antes del Giro de Italia. VISMA LEASE A BIKE

No estarán ambos en las carreteras italianas, pero lo que sí tendrá Jonas Vingegaard será la oportunidad perfecta para alcanzar antes que su rival la gesta de la triple corona en las grandes vueltas.

En esta constante comparación entre ambos -se verán las caras en el Tour- el ciclista de Visma puede cerrar el círculo con Giro, Tour y Vuelta antes que Tadej, y eso, con La Vuelta pendiente en el caso del esloveno, es algo de lo que podrá presumir para siempre.

Carrera a dúo

Jonas Vingegaard decidió cambiar su hoja de ruta para esta temporada. Siempre metódico, siempre queriendo tenerlo todo bajo control para el Tour de Francia, este 2026 pegó un giro de tuerca a su calendario y se apuntó al Giro de Italia.

Una apuesta arriesgada para alguien que durante esta época del año se dedica a preparar la visita a las carreteras francesas durante el verano. Pero un plan, al fin y al cabo, que ya realizó con notable éxito Tadej Pogacar en 2024.

Este Giro de Italia se presenta como la oportunidad perfecta para Jonas Vingegaard de completar la triple corona en las grandes vueltas. Para él, un ciclista que se centra exclusivamente en las carreras por etapas y reniega de las clásicas y Monumentos, es el máximo exponente.

Ganó el Tour de Francia en 2022 y en 2023 muy por delante además de Tadej Pogacar, también se encumbró en La Vuelta el año pasado con sensación de facilidad. El triunfo en las carreteras españolas le dejó a las puertas de cerrar el círculo de las tres grandes.

Todavía virgen en el Giro de Italia, vio 2026 como un momento perfecto para lanzarse a por él. ¿Por qué no intentarlo antes del Tour de Francia?

Si este año se corona en Roma podrá entrar al selecto e histórico club de ciclistas que han sido capaces de ganar las tres grandes vueltas, ese Olimpo que hace pasar a la historia a cualquiera que cubra semejante reto.

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Con un aliciente añadido, además. Lo haría antes que Tadej Pogacar. La comparación entre ambos siempre es inevitable. Su duelo en el Tour de Francia es el momento más esperado del año, pero en los dos últimos años el danés ha perdido claramente la batalla.

La ganó en 2022 y en 2023, pero en las dos últimas ediciones ha sido sensiblemente inferior al doble campeón del mundo. A veces condicionado por las caídas como en 2024, otras por puro sometimiento como en 2025.

Si ahora consigue cerrar el círculo adelantaría a Tadej Pogacar. Al esloveno le falta el reto de La Vuelta, aunque no es descabellado pensar que podría aventurarse a ella este mismo año. Sería, por lo tanto, un importante triunfo moral para Jonas.

Favorito número 1

Todos los focos apuntan a Jonas Vingegaard en este Giro de Italia. Candidato número 1 a llevarse la maglia rosa, parece imposible que, en condiciones normales, se vea superado por cualquiera de los rivales que toman la salida este viernes en Bulgaria.

La realidad de los últimos años dice que, en lo que a vueltas por etapas se refiere, Pogacar está por encima del resto, Vingegaard medio escalón por debajo... y el resto de mortales simplemente tratan de aguantar el chaparrón.

En los dos últimos años, gran vuelta que han corrido, gran vuelta que se han repartido. Tan sólo han dejado para el resto aquellas citas en las que ninguno de los dos se presentó.

Por eso y por mucho más Jonas Vingegaard aparece como el clarísimo candidato a la victoria. El recorrido le favorece, la crono larga también, y la lista de rivales no intimida. La lógica dice que ninguno de los aspirantes está a su nivel.

Pellizzari, Ciccone, Egan Bernal, Felix Gall, Ben O'Connor, Enric Mas, o ni siquiera Adam Yates deberían estar a la altura del danés cuando éste suba el nivel. Parece una victoria cantada, pero en una vuelta de tres semanas es de sobra conocido que hay que sobrevivir a decenas de imprevistos.

Mirando al Tour

En cualquier caso, es imposible entender este Giro de Italia en clave Tour de Francia. Ya sucedió cuando Pogacar arrasó en 2024, y volverá a pasar lo mismo este año con Jonas Vingegaard.

Siempre aparecen las teorías que dudan de si someter al organismo a un esfuerzo extremo como el que pide el Giro de Italia es lo mejor antes de encarar, un mes después, el Tour de Francia. Sin embargo, las preparaciones actuales y sobre todo la experiencia de Pogacar respaldan la doble apuesta.

Jonas Vingegaard saluda durante la presentación del Giro de Italia 2026. EFE

Incluso el propio Vingegaard en 2023 también estuvo cerca de firmar un doblete. Aquel año ganó el Tour de Francia y después se plantó en La Vuelta. Aquella polémica Vuelta del triplete de Jumbo con Kuss como vencedor, Vingegaard segundo y Roglic tercero.

En este Giro las actuaciones de Vingegaard siempre tendrán una doble lectura. Una, pensando en la carrera, y otra, mirando al enfrentamiento con Tadej Pogacar en el Tour de Francia.

Enric Mas y los españoles

Diez españoles tomarán la salida este mismo viernes en Bulgaria. El año pasado Juan Ayuso encarnaba las esperanzas españolas con serias opciones de victoria, pero en esta ocasión el ciclismo patrio no va con las miras tan altas.

Pese a todo, Enric Mas centra el foco en la pelea por la clasificación general. Disputará el Giro de Italia por primera vez en su carrera deportiva, y al menos está llamado a firmar un top10 entre los hombres importantes.

"Hay algo a lo que le tengo algo de miedo, y eso es el frío", comentó en la rueda de prensa previa el de Movistar Team.

"Italia a mí siempre me ha traído pequeños recuerdos, tanto desde pequeño como corriendo aquí, y le tenga un cariño especial. Espero que después de este Giro no cambie nada", dijo abriendo una puerta al optimismo el mallorquín.

Precisamente el equipo Movistar Team es el que más españoles aporta a la causa. Iván García Cortina, Javier Romo y Juanpe López, alguien que ya sabe lo que es ser la maglia rosa del Giro, completan la lista.

Jonas Vingegaard firma un bidón a una seguidora antes del Giro 2026. GIRO DE ITALIA

Markel Beloki, del Education First, tratará de encontrar su oportunidad en alguna etapa suelta, al igual que el veterano David de la Cruz o David González, sprinter al que le vienen bien las llegadas rebuscadas, en el equipo Pinarello.

Diego Pablo Sevilla ofrecerá batalla en el modesto Polti, mientras que Igor Arrieta y Marc Soler seguro que tendrán oportunidad para dejarse ver en las filas del UAE Team pese a contar con Adam Yates como claro líder.