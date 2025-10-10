El Movistar Team que ilusiona para 2026: un nuevo líder junto a Enric Mas, la joya Romeo y unos cimientos asentados

Todavía no se ha terminado la presente temporada, pero a estas alturas los equipos ya tienen prácticamente decididas sus plantillas para el próximo curso. Eso le pasa a Movistar Team, que en este mercado ha jugado sus cartas de una forma muy inteligente y se permite el lujo de soñar pensando en el 2026.

El conjunto navarro sigue la idea de compensar su plantel y no fiarlo todo a las clasificaciones generales. Esta nueva forma de correr le ha servido para triunfar de una forma poco habitual y también para conocer nuevos talentos de futuro.

Los fichajes suenan bien tan sólo con nombrarlos. Juanpe López, Cian Uijtdebroeks, Roger Adrià... Son ciclistas que le van a aportar mucho al equipo de Eusebio Unzué. Ahora deberán encajar en el puzle, pero a bote pronto el 2026 promete cosas ilusionantes para Movistar Team.

Javier Romo, de Movistar Team, celebra su victoria en el Tour Down Under. SPRINT CYCLING / MOVISTAR TEAM

Uijtdebroeks, otro líder

El movimiento más sorprendente de Movistar Team en este mercado de fichajes llegó hace apenas unos días. El conjunto telefónico anunció la llegada de Cian Uijtdebroeks, un belga de difícil pronunciación que ya provocó un divertido pasaje con Enric Mas cuando le rebautizó como "blobloblo".

Ahora ambos se van a juntar y van a ser, sin duda, los dos grandes líderes del equipo para las clasificaciones generales. Nadie se esperaba esta operación, y quién más quién menos se quedó con la boca abierta ante el anuncio del equipo español.

El belga tenía contrato con el equipo Visma Lease a Bike, uno de los más potentes del pelotón, así que su salida era impensable. Sin sitio ante tanta estrella y siempre opacado por figuras como Jonas Vingegaard, Simon Yates o Matteo Jorgenson, decidió buscar una nueva oportunidad.

Su fichaje es un 'bombazo' para Movistar. A sus 22 años es cierto que tiene mucho por demostrar y que no ha terminado de encontrar el golpe de pedal que prometía, pero ha demostrado tener una gran calidad.

Sobre todo cuenta con mucho margen de mejora, y se destapó como una gran promesa del pelotón en La Vuelta de 2023.

Enric Mas, en la subida a Ancares durante La Vuelta 2024. EFE

Esto le permitirá a Movistar Team no cargar todo el peso del liderato en las grandes vueltas sobre Enric Mas. No tenía el equipo español un corredor de características similares, y con su ausencia en La Vuelta quedó claro que no había alternativas.

Uijtdebroeks ya ha dicho que le encantaría poder correr el Giro y La Vuelta el año que viene, y podría ser un arma de doble filo, tanto un gran escudero para Enric como una baza por sí mismo. Es además su relevo generacional natural.

Más 'buscavidas'

En los últimos tiempos Movistar Team ha optado por diversificar su oferta de corredores. Le faltaba al equipo telefónico gente diferente y diferencial, de esos que se pueden buscar la vida por sí mismos para dar la campanada el día menos pensado.

Acertaron con Pelayo Sánchez, Orluis Aular, Pablo Castrillo o Javier Romo, pero para el año que viene incorporan más talento a esta oferta. Además, con contratos de media o larga duración.

Juanpe López cambiará el Lidl-Trek por Movistar Team en la que será su primera experiencia en un equipo español profesional. Siempre ha estado en equipos extranjeros, y tenía ganas de sentirse más en casa. Fue líder del Giro o ganó el Tour de los Alpes en los últimos años, así que es un refuerzo de renombre.

Como también lo es Roger Adrià. El ciclista catalán deja Red Bull Bora después de dos temporadas a un nivel sensacional, donde ha sido el fiel escudero de líderes como Primoz Roglic y ha tenido tiempo para brillar con luz propia.

Mirando al futuro

La otra pata del banco tiene que ver con mirar a largo plazo. Movistar Team retiene a una auténtica joya como es Iván Romeo. Con tan sólo 22 años ha vivido la temporada de su explosión como ciclista con sus victorias en la Volta a la Comunitat Valenciana o en Dauphiné. Palabras mayores.

Por si fuera poco, se proclamó campeón de España en ruta con otra exhibición de sus cualidades, y se ha convertido en uno de los ciclistas más prometedores del pelotón. Un ciclista además diferente por sus cualidades para la crono.

Iván Romeo, en el centro, junto a Fernando Barceló y Roger Adriá. EFE

El colombiano Diego Pescador también 'amenaza' con explotar a sus 20 años, y la temporada que viene se incorpora el checo Pavel Novak, toda una incógnita.

En cualquier caso, un puzle bien confeccionado que hace de Movistar Team un equipo versátil, con alternativas y con serias opciones de conseguir victorias. La carretera, como siempre, lo terminará poniendo todo en su lugar.